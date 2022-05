Rogue Legacy 2: Die besten Klassen und wie ihr sie freischaltet

Wenn es in einem Spiel verschiedene Klassen gibt, habt ihr immer die Qual der Wahl. In Rogue Legacy 2 ist es nicht anders. Aber welche ist die beste Klasse im Spiel?

Unser Guide gibt euch eine Antwort auf diese Frage und zeigt euch, wie ihr die Klassen in Rogue Legacy 2 freischaltet und wie wichtig sie sind.

Alles über die Klassen in Rogue Legacy 2:

Wie wichtig sind die Klassen?

Rogue Legacy 2 setzt auf die Roguelite-Formel, ihr müsst zu Beginn eines jeden Durchgangs eine spezifische Klasse wählen. Allerdings stehen euch immer nur drei Möglichkeiten aus dem gesamten Klassen-Pool zur Auswahl.

Je nach Klasse kann das eure Reise im jeweiligen Run deutlich verlängern. Wenn ihr eine mit wenig Gesundheit und Mana sowie eher durchschnittlichen Fähigkeiten wählt, kommt ihr vermutlich nicht sehr weit.

Berücksichtigt auch die Traits, die sind nicht weniger wichtig. Ein Charakter mit viel Leben und starker Waffe bringt euch wenig, wenn seine Gesundheit halbiert und sein Schwert durch ein Peace-Zeichen ersetzt wird, mit dem ihr keinen Schaden verursacht.

Vergesst zudem nicht, dem Schied und der Zauberin regelmäßig einen Besuch abzustatten, damit ihr bessere Waffen, Rüstung und passive Fähigkeiten bekommt. Die helfen euch auf euren Runs auf jeden Fall weiter. Das Gleiche gilt für die Verbesserung eurer Charakterwerte.

Jede Klasse hat ihre Vorteile und Nachteile.

Wie schalte ich alle Klassen frei?

Insgesamt habt ihr in Rogue Legacy 2 die Wahl zwischen 15 verschiedenen Klassen:

Assassin

Astromancer

Barbarian

Bard

Boxer

Chef

Dragon Lancer

Duelist

Gunslinger

Knight

Mage

Pirate

Ranger

Ronin

Valkyrie

Um die Klassen freizuschalten, müsst ihr Gold ausgeben und einen bestimmten Level mit eurem Familiengut erreicht haben. Der Ronin kostet euch etwa 2.250 Goldstücke und erfordert ein Familiengut auf Level 48. Das Level eures Familienguts steigert ihr, indem ihr Gold im Fähigkeitenbaum ausgebt.

Zugriff auf den Fähigkeitenbaum habt ihr zu Beginn jedes Runs, dort könnt ihr vorhandene Goldstücke ausgeben, die ihr vor eurem letzten Ableben gesammelt habt. Aber Vorsicht: Jedwedes Gold, das ihr nicht bei einem neuen Run ausgebt, geht verloren. Steckt also so viel wie möglich in Skills, Waffen und so weiter.

Im Skilltree bekommt ihr neue Fähigkeiten.

Was sind die besten Klassen?

Die meisten Klassen erfüllen ihren Zweck in bestimmten Situationen, dennoch empfehlen sich Chef, Duelist, Valkyrie und Ronin als die besten Klassen in Rogue Legacy 2. Warum? Sie sind sowohl beim Kampf gegen reguläre Feinde als auch gegen Bosse effektiv.

Chef

Der Chef hat wenig Gesundheit und eine schlechte Mana-Regeneration, seine Fähigkeiten, Waffen und die Effizienz kritischer Attacken gleichen das aber aus.

Er verwendet eine Pfanne als Hauptwaffe, die eine kurze Verzögerung vor einem Treffer hat. Trefft ihr einen Gegner, gerät der aber in Brand. Ebenso könnt ihr mit der Pfanne Projekte treffen, was sie in Feuerbälle mit mittlerer Reichweite verwandelt, die ebenfalls Gegner in Brand stecken.

Die effektivste Art, den Chef zu spielen, besteht darin, den Gegner einmal zu treffen und dann zuzuschauen, wie die Verbrennung den Rest erledigt. Trefft ihr ein Projektil, ist euer nächster Schlag definitiv ein kritischer Treffer, wenn ihr ihn innerhalb von drei Sekunden ausführt.

Fähigkeit: Wenn es nicht durch ein Trait ersetzt wird, nutzt der Chef einen Kessel zum Kochen, der Gesundheit und Mana regeneriert. Das könnt ihr dreimal machen und diese Zahl durch die Aufnahme von Nahrung wieder erhöhen.

Wenn es nicht durch ein Trait ersetzt wird, nutzt der Chef einen Kessel zum Kochen, der Gesundheit und Mana regeneriert. Das könnt ihr dreimal machen und diese Zahl durch die Aufnahme von Nahrung wieder erhöhen. Wichtigster Upgrade-Wert: Intelligenz. Erhöht die Menge an Gesundheit, die das Kochen wiederherstellt. Ebenso steigen Magie- und Verbrennungs-Schaden, sowohl durch direkte Treffer als auch durch Feuerbälle.

Der Chef in Rogue Legacy 2.

Duelist

Der Duelist verfügt über durchschnittliche Gesundheits- und Mana-Punkte. Obendrein hat er eine tolle passive Fähigkeit und eine schnelle Waffe, die für viele kritische Treffer sorgt, wenn ihr mit ihr umgehen könnt.

Ein Säbel ist die Waffe eurer Wahl beim Duelist. Bei der Nutzung in der Luft ist sie die schnellste Waffe im Spiel. Diese Schwünge könnt ihr als Kombo zu einer Bodenattacke (Lunge) für einen effektiven und schnellen Bodenangriff aneinanderreihen.

Nutzt ihr den Säbel bei einem Dash, könnt ihr einen kritischen Treffer landen. Verbindet Luft- und Bodenangriffe, den Dash sowie die Fähigkeit den Duelist, um Gegner in Windeseile zu zerlegen. Auch gegen Bosse ist der Säbel effektiv, weil er in der kurzen Zeitspanne, in der sie verwundbar sind, viele Treffer landet.

Fähigkeit: Der Duelist kann standardmäßig eine Kampfrolle ausführen. Die verursacht Schaden bei allen Feinden, durch die ihr rollt. Unmittelbar danach besteht zudem die Möglichkeit eines kritischen Treffers, diese Chance solltet ihr nutzen. Ferner ist sie gut geeignet, um Projekten und Waffen zu entgehen, da ihr beim Rollen nicht verwundbar seid.

Der Duelist kann standardmäßig eine Kampfrolle ausführen. Die verursacht Schaden bei allen Feinden, durch die ihr rollt. Unmittelbar danach besteht zudem die Möglichkeit eines kritischen Treffers, diese Chance solltet ihr nutzen. Ferner ist sie gut geeignet, um Projekten und Waffen zu entgehen, da ihr beim Rollen nicht verwundbar seid. Wichtigster Upgrade-Wert: Geschicklichkeit, weil sie kritische Treffer verbessert. Und Stärke, weil sie den grundlegenden Waffenschaden erhöht.

Der Duelist in Rogue Legacy 2.

Valkyrie

Sie hat wenig Gesundheit und eine langsame Waffe, was erst einmal nicht nach einer der besten Klassen klingt. Ihre Fähigkeit und die Reichweite der Waffen gleichen das jedoch aus.

Der Fauchard (eine Art Speer) kann Attacken nach oben, unten, links und rechts ausführen. Somit ist er eine gute Wahl, um Feinde auf verschiedenen Ebenen zu treffen, ohne selbst getroffen zu werden. Attackiert ihr bei einem Dash, wird das ein kritischer Treffer.

Fähigkeit: Mit dem Fauchard könnt ihr kleinere und mittelgroße Projekte reflektieren oder zerstören. Zerstört ihr sie, beschädigt das Feinde im Explosionsradius. Ein erfolgreich reflektiertes Projektil lädt die Fähigkeit sofort wieder auf und gibt euch Mana zurück. Die Valkyrie ist somit sehr effektiv gegen Projektile, besonders wenn ihr zwischendurch Magie verwendet.

Mit dem Fauchard könnt ihr kleinere und mittelgroße Projekte reflektieren oder zerstören. Zerstört ihr sie, beschädigt das Feinde im Explosionsradius. Ein erfolgreich reflektiertes Projektil lädt die Fähigkeit sofort wieder auf und gibt euch Mana zurück. Die Valkyrie ist somit sehr effektiv gegen Projektile, besonders wenn ihr zwischendurch Magie verwendet. Wichtigster Upgrade-Wert: Stärke für erhöhten Waffenschaden und Intelligenz für mehr Schaden durch reflektierte Projektile.

Die Valkyrie in Rogue Legacy 2.

Ronin

Das Katana des Ronin hat die größte Reichweite aller Waffen im Spiel. Seine Teleportationsfähigkeit ist tödlich und der passive Skill erhöht alle Arten von Schaden. Klingt übermächtig. Im Gegenzug sind die Cooldowns lang, die Gesundheit niedrig und das Mana durchschnittlich.

Das Kata ist vor allem auf mittlere Reichweite effektiv. Trefft ihr mit der Spitze des Katana, resultiert das in einem kritischen Treffer. Am effektivsten ist der Ronin also, wenn ihr in präzise und defensiv spielt.

Mit der passiven Fähigkeit des Ronin werden alle Schadensarten um 20 Prozent verbessert, was ihn zu einer der tödlichsten, aber langsamsten Klassen in Rogue Legacy 2 macht.

Fähigkeit: Damit der Ronin so stark wie möglich wird, solltet ihr die Fähigkeit Immortal Kotetsu verwenden. Dadurch teleportiert ihr euch über kurze Distanzen. Eine gute Möglichkeit, sich aus einem Kampf zurückzuziehen, da ihr währenddessen unverwundbar seid. Ebenso wird jedem Feind, durch den ihr euch hindurch teleportiert, Schaden zugefügt. Die Fähigkeit hat einen Cooldown von fünf Sekunden, was aber zurückgesetzt wird, wenn ihr einen Feind mithilfe dieser Fähigkeit eliminiert. Dadurch wird sie höchst effektiv gegen Gruppen mit schwächeren Feinden.

Damit der Ronin so stark wie möglich wird, solltet ihr die Fähigkeit Immortal Kotetsu verwenden. Dadurch teleportiert ihr euch über kurze Distanzen. Eine gute Möglichkeit, sich aus einem Kampf zurückzuziehen, da ihr währenddessen unverwundbar seid. Ebenso wird jedem Feind, durch den ihr euch hindurch teleportiert, Schaden zugefügt. Die Fähigkeit hat einen Cooldown von fünf Sekunden, was aber zurückgesetzt wird, wenn ihr einen Feind mithilfe dieser Fähigkeit eliminiert. Dadurch wird sie höchst effektiv gegen Gruppen mit schwächeren Feinden. Wichtigster Upgrade-Wert: Stärke erhöht den Waffenschaden, Intelligenz den Schaden, den ihr mit Immortal Kotetsu verursacht.

Der Ronin in Rogue Legacy 2.

Mehr hilfreiche Inhalte zu Rogue Legacy 2:

