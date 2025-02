Roguelite für Pinselschwinger: The Magus Circle lässt euch Zauber direkt auf das Spielfeld zeichnen und könnte der nächste Indie-Geheimtipp werden

Erst gestern bin ich über dieses interessante Spiel gestolpert, dass noch in diesem Jahr erscheinen soll. The Magus Circle bietet ein interessantes Konzept. Es handelt sich bei diesem kleinen und unscheinbaren Indie um ein Survival-Roguelite - ihr könnt es euch also ein wenig wie Vampire Survivors vorstellen. Um gegen die Horde von Monstern anzukämpfen, müsst ihr Zaubersprüche wirken. Diese klickt aber nicht einfach an, nein nein. Hier hat sich Entwickler By Witchlight ein wirklich coole Idee einfallen lassen.

Zauber zeichnen in The Magus Circle

Was macht jeder Magier mit seinem Zauberstab? Er schwingt ihn durch die Luft, um einen Zauberspruch zu wirken. Genau dieses Konzept überträgt The Magus Circle direkt in den Kampf.

"Werde zum ultimativen Magier des Maguskreises, indem du Zaubersprüche nicht per Knopfdruck, sondern durch deine Fähigkeiten beim Zeichnen der arkanen Siegel selbst wirkst. Schalte neue Magie, Kräfte und Charaktere frei, während du dich der kommenden Flut von manahungrigen Monstern stellst", heißt es auf Steam.

Um eine Fähigkeit zu wirken, müsst ihr ein bestimmtes Symbol auf dem Bildschirm zeichnen. Dieses muss nicht pixelgenau übereinstimmen, muss aber in einem gewissen toleranzbereich liegen, um vom Spiel als Zauber erkannt zu werden. Ihr müsst euch also die Zauber merken und einigermaßen präzise ausführen.

"Ihr müsst kein Künstler sein" heißt es beruhigenderweise. "Selbst die grob gezeichneten Siegel bergen noch Magie in sich." Neben Maus und Tastatur können Spieler zudem Touch-Bildschirme und Zeichentablets zur Eingabe nutzen.

Sterbt ihr, ist das kein Grund zur Aufregung, denn nur so könnt ihr neue Arkane Siegel lernen, euch mit anderen Magiern anfreunden und hinter den Vorhang des mysteriösen Magierkreises blicken. Nur so könnt ihr herausfinden, wieso gerade ihr euch der riesigen Monsterflut stellen müsst.

Insgesamt soll es mehr als 250 einzigartige Upgrades geben, die euch zusätzlich zu den Zaubersprüchen stärker machen. Wer es sich noch etwas schwerer machen möchte, kann sich zudem zehn besonderen Herausforderungen stellen.

Visuell sieht das Roguelite auch noch ziemlich süß und ansprechend aus. Ich bin gespannt, wie flüssig und fair sich der Zauber-Zeichenspaß am Ende anfühlen wird.