Romance of the Three Kingdoms 8 Remake: Termin für die Neuauflage und neuer Trailer

Koei Tecmo und Kou Shibusawa haben das Release-Datum von Romance of the Three Kingdoms 8 Remake bestätigt.

Das Strategiespiel wird am 24. Oktober 2024 für PC, PlayStation 5, Nintendo Switch und PlayStation 4 veröffentlicht.

Ein neuer Trailer zu Romance of the Three Kingdoms 8 Remake

Anlässlich der Bekanntgabe des Termins gibt es auch einen brandneuen Trailer zu sehen, der euch einen Eindruck vom Remake verschafft.

Das Remake basiert auf Romance of the Three Kingdoms 8 with Power Up Kit, "All Officers Play" und "All Periods Scenarios" sind ebenso dabei wie neue Inhalte.

Die Zahl der spielbaren Officers wurde zum Beispiel von 600 auf 1.000 erhöht. Dabei könnt ihr auch neue Events und Beziehungen zwischen ihnen entdecken, die für ein authentischeres Spielerlebnis sorgen sollen.

All Periods Scenarios bietet euch wiederum mehr als 55 Szenarios, darunter auch fiktive. Das ist die größte Anzahl an Szenarios in der Seriengeschichte.

Mithilfe der Traits stechen Offiziere noch mehr hervor, zumindest einzelne von ihnen, die etwa herausragende Leistungen in der Geschichte erzielt haben.