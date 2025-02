RTX Mega Geometry liefert bei Alan Wake 2 ein deutlich verbessertes Raytracing und laut Technik-Experten profitieren ältere Grafikkarten am meisten davon

Seit der Einführung hardwarebeschleunigter Raytracing-Grafikkarten im Jahr 2018 hat sich die Technologie sowohl im Hinblick auf Hardware als auch auf Software stark weiterentwickelt. RTX Mega Geometry, das erstmals auf der CES 2025 vorgestellt wurde, ist eine bedeutende Neuerung in diesem Bereich. Nun wird diese Technologie erstmals in einem veröffentlichten Spiel eingesetzt: Alan Wake 2. Neben Verbesserungen bei Bildqualität, Effizienz und Performance zeigt sich überraschenderweise, dass insbesondere ältere Nvidia-GPUs der RTX-20- und 30-Serie am meisten profitieren. Digital Foundry hat sich das einmal näher angeschaut.

Alan Wake 2 Genre: Survival-Horror

Plattform: PC, PS5, Xbox Series X/S

Release: 27. Oktober 2023

Entwickler / Publisher: Remedy Entertainment / Epic Games

Verbessertes Raytracing

RTX Mega Geometry basiert auf einer neuen API, die die traditionelle Bounding Volume Hierarchy (BVH) erweitert. Normalerweise wird eine vereinfachte Version der Spielwelt für das Raytracing genutzt, was zu Ungenauigkeiten führen kann. RTX Mega Geometry fügt eine neue Ebene, die Cluster Acceleration Structure (CLAS), hinzu, die die Spielgeometrie und animierte Objekte präziser erfasst. Dadurch wird zwar der Rechenaufwand für das Raytracing erhöht, doch gleichzeitig ermöglicht es eine drastische Detailsteigerung und verbesserte Unterstützung für animierte Umgebungen.

Diese Neuerung passt wiederum ideal zur dichten, dynamischen Welt von Alan Wake 2. Während bisherige Systeme Animationen oft nur simulierten, bewegen sich Objekte in diesem Spiel physikalisch korrekt. Um die Performance zu optimieren, werden Animationen abhängig von der Entfernung des Spielers mit reduzierter Bildrate aktualisiert. Auf der PS5 ist diese Reduktion noch deutlicher auszumachen, da nur Figuren in voller Rate animiert werden. Trotz dieser Optimierungen bleibt jedoch der visuelle Detailgrad hoch.

RTX Mega Geometry verbessert demnach nicht nur die Bildqualität, sondern steigert auch die Performance. Die VRAM-Nutzung sinkt um etwa 300 MB, wodurch beispielsweise eine RTX 4060 um 42 % schneller läuft, da sie nicht mehr durch VRAM-Engpässe ausgebremst wird. Auch die CPU-Leistung verbessert sich: In Tests mit einem Ryzen 5 3600 ergab sich eine um 14 % höhere Bildrate. Besonders bemerkbar macht sich der Gewinn laut Digital Foundry bei älteren GPUs wie der RTX 2080 Ti (13 % schneller in 1080p) und der RTX 3080 (10 % schneller). High-End-GPUs wie die RTX 4090 und 5080 profitieren hingegen nur hinsichtlich der Bildqualität, nicht bei der Performance.

Zusätzlich zu RTX Mega Geometry bietet Alan Wake 2 nun auch einen neuen "Ultra Raytracing"-Modus. Dieser verbessert das Transparenz-Raytracing mit genaueren Lichtreflexionen und erhöht die Qualität der indirekten Beleuchtung für realistischere Schatten und Lichtverläufe. Während diese Verbesserungen nach Angaben der Technik-Experten zwar visuell beeindruckend sind, sind ihre praktischen Auswirkungen eher gering. Für Spieler, die ein optimales Raytracing-Erlebnis mit guter Performance suchen, bleiben niedrigere RT-Einstellungen mit aktivierter direkter Beleuchtung die beste Wahl.

Langfristig betrachtet zeigt sich nach Ansicht von Digital Foundry, dass Technologien wie RTX Mega Geometry nicht nur heutige Spiele optimieren, sondern auch die Grundlage für zukünftige Entwicklungen legen. Während aktuelle Hardware noch mit den hohen Anforderungen kämpft, könnten künftige GPUs Alan Wake 2 mit maximaler RT-Qualität flüssig darstellen. Die Integration dieser neuen Features betrachtet man als wichtigen Schritt in die Zukunft von Raytracing, in kommenden Spielen ist dementsprechend mit Weiterentwicklungen zu rechnen.