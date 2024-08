Run 'n' Gun: A History of On-Foot Shooters - Bisher hat mich Bitmap Books noch nie enttäuscht.

Laufen und schießen. Das klingt jetzt nach einer besonders großen Herausforderung, wenn man es auf die Mechaniken in Videospielen herunterbricht. Mitunter ist es jedoch definitiv nicht so einfach, wie es den Anschein hat. Ihr müsst gegnerischen Geschossen ausweichen, dabei selbst effektiv zielen und dann auch noch präzise durch die Umgebung manövrieren. Kurz gesagt: Run ˋnˋ Guns erfordern Koordination, Aufmerksamkeit und Präzision. Mit seinem neuesten Buch setzt Bitmap Books nun auch diesem Genre ein Denkmal.

Run 'n' Gun: A History of On-Foot Shooters Seitenzahl: 496

Verlag: Bitmap Books

Preis: ca. 42 Euro

Verantwortlich dafür ist erneut Dave Cook, der zuvor bereits Go Straight: The Ultimate Guide to Side-Scrolling Beat Em Ups über Bitmap Books veröffentlicht hatte. Auf den insgesamt 496 Seiten knüpft er nun mit der Run-ˋnˋ-Gun Geschichte daran an und deckt fast 50 Jahre ab, von den Anfängen mit dem 1975 veröffentlichten Gun Fight bis hin zur Moderne.

Eine umfangreiche Reise durch die Zeit der Run 'n' Gun Games

Bevor es um die eigentlichen Spiele geht, befasst sich das Buch mit ein paar allgemeinen Dingen. Was genau macht ein Run ˋnˋ Gun aus? Und wie beziehungsweise wo nahm das Genre seinen Anfang? Ebenso gibt es Vorwörter von Mega-Man-Produzent Keiji Inafune sowie von den beiden Cuphead-Schöpfern Chad und Jared Model Hauer. Womit man gleichermaßen die frühe und die moderne Zeit des Genres abdeckt.

Insgesamt werden hier mehr als 300 verschiedene Spiele näher beleuchtet, darunter natürlich zahlreiche Klassiker wie Contra, Duke Nukem, Mega Man, Super Star Wars und Turrican. Neuere Spiele wie Cuphead, Mighty No. 9 oder The Ascent werden ebenso wenig ignoriert. Neben einigen schönen Screenshots, die durch das großformatige Buch (270 x 240 mm) und seine hochqualitative Aufmachung sehr gut zur Geltung kommen, erwarten euch Hintergrundinformationen, Zitate und auch Gameplay-Tipps, wenn ihr euch nach dem Lesen selbst mit einigen der Spiele befassen möchtet.

Wie schon erwähnt, gibt es qualitativ einmal mehr nichts zu meckern. Bitmap Books liefert höchste Druckqualität auf entsprechend dicken Seiten ab, was sich auch in einem Gewicht von rund 2,5 Kilogramm widerspiegelt. Es ist kein Buch, das man einfach abends als Bettlektüre vor sich hält, während man bequem auf dem Rücken liegt. Vielmehr ist es dafür geeignet, dass ihr es vor euch auf dem Tisch ausbreitet und die einzelnen Screenshots und Informationen, die euch auf jeden Seite erwarten, nach und nach einsaugt. Das Bitmap-typische Bändchen als Lesezeichen darf dabei nicht fehlen.

Auch, wenn am Ende nicht alle Spiele bedacht werden, die dieses Genre jemals hervorgebracht hat, liefert Bitmap Books damit doch einmal mehr ein informatives und gleichzeitig schön anzuschauendes Nachschlagewerk ab. Eines, das euch mit auf eine jahrzehntelangen Reise durch die Entwicklung dieses Genres nimmt. Und wie üblich empfiehlt sich das sowohl für diejenigen, die bereits mit dem Genre vertraut sind, wie auch für diejenigen, die es noch kennenlernen möchten. In beiden Fällen macht ihr mit dem Kauf nichts falsch.

Ihr könnt Run 'n' Gun: A History of On-Foot Shooters direkt bei Bitmap Books kaufen.