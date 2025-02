Rundkurs: Gewinnt ein Carrera "Born to Perform"-Set - Räumt das Wohnzimmer, Carrera Digital 124 braucht Platz!

Heute verlosen wir mal etwas jenseits der Videospielwelt. Auch keine übliche Hardware, keine Maus oder Lenkrad, sondern echte Kindheitsträume: die große Carrera-Bahn! Egal, ob ihr bereits als Kind vor vielen Jahren eine Carrera-Bahn hattet, sie erst jetzt mit euren Kindern kennenlernt oder vielleicht irgendwo von einem Pro-Setup fasziniert ward, dieser Preis ist perfekt. Denn wir verlosen hier alles, was man zum Einstieg in die Welt der Königsklasse des Slot-Car-Racings braucht: das Carrera Digital 124 "Born to Perform"-Set!

Die Carrera Rennbahn "Born to Perform" ist genau das Richtige für euch, wenn ihr den ultimativen Adrenalinkick sucht! Hier erlebt ihr packende Rennen, spannende Überholmanöver und echtes Motorsport-Feeling – alles in eurem eigenen Wohnzimmer. Dank des Carrera Digital 124 Systems wird das Slotcar-Racing auf ein völlig neues Level gehoben. Mit hochpräzisen Fahrzeugen, realistischer Rennphysik und einer Vielzahl an Individualisierungsmöglichkeiten könnt ihr euer eigenes Motorsport-Event starten und mit Familie und Freunden um den Sieg kämpfen.

Carrera Digital 124 – Die Königsklasse des Slotcar-Racings

Mit Carrera Digital 124 fahrt ihr in der höchsten Liga des Slotcar-Rennsports. Im Maßstab 1:24 bringen euch die Fahrzeuge nicht nur eine beeindruckende Detailtreue, sondern auch eine Performance, die begeistert. Die extrabreite Strecke bietet genügend Platz für spannende Kopf-an-Kopf-Duelle, während ihr mit bis zu vier Fahrzeugen gleichzeitig auf zwei Spuren um den Sieg kämpft.

Im großen Born to Perform Paket findet ihr alles für dne perfekten Start in die Digital-124-Welt.

Ein Highlight dieses Systems von Carrera - gegründet 1957 in Fürth - sind die digitalen Weichen, die es euch ermöglichen, per Knopfdruck zu überholen. Damit ist euer Rennerfolg nicht nur eine Frage der Geschwindigkeit, sondern auch eine Frage der Taktik! Wer clever die Spur wechselt und den richtigen Zeitpunkt für einen Angriff wählt, kann seine Gegner hinter sich lassen und den Sieg einfahren.

Maximale Action und Innovation

Eure Fahrzeuge sind echte Kraftpakete: Sie erreichen eine Top-Speed von bis zu 30 km/h und reagieren präzise auf jede Steuerbewegung. Dank der digitalen Technik habt ihr volle Kontrolle über Gas, Bremse und sogar Lichtfunktionen – ein echtes Motorsport-Erlebnis!

Reich gefüllte Kiste: 9,3 Meter Strecke brauchen ein wenig Platz.

Doch das ist noch nicht alles: Die Ghost-Car-Funktion macht das Rennen auch im Einzelspieler-Modus zu einer echten Herausforderung. Ihr könnt gegen virtuelle Gegner antreten und eure Fähigkeiten immer weiter verbessern. Und für noch mehr Rennstrategie sorgt die Tankfunktion: Eure Fahrzeuge müssen regelmäßig an die Box, um virtuell aufzutanken – perfekt für ein realistisches Rennerlebnis mit spannenden Wendungen!

Realismus, der begeistert – Fahrzeuge und Strecke

Die Carrera Digital 124 Autos sind echte Hingucker. Mit lizenzierten Designs und feinster Lackierung wirken sie fast wie ihre großen Vorbilder aus der Rennszene. Ob legendäre GT-Renner, kultige Motorsport-Ikonen oder moderne Supersportwagen – hier findet ihr garantiert euer Traumauto.

Dies ist die Default-Konstruktion der Strecke mit den Teilen im Paket, aber es lassen sich natürlich auch jede Menge andere Konstruktionen bauen und mit zusätzlichen Teilen endlos erweitern.

Auch die Strecke selbst überzeugt auf ganzer Linie: Robuste Bahnteile sorgen für Stabilität und Haltbarkeit, während ihr mit verschiedenen Elementen wie Steilkurven, Brücken oder Loopings eure eigene, spektakuläre Rennstrecke gestalten könnt. Die justierbaren Leitplanken geben euch zusätzliche Sicherheit und ermöglichen ein anpassbares Fahrgefühl – perfekt für Anfänger und Profis!

Perfektes Rennvergnügen für euch und eure Freunde

Das Beste an Carrera Digital 124? Ihr könnt gemeinsam fahren! Bis zu vier Spieler treten gleichzeitig an und erleben den Nervenkitzel hautnah. Dabei müsst ihr nicht einmal an Kabel gebunden sein, denn die drahtlose Steuerung gibt euch volle Bewegungsfreiheit – ideal für spannende Rennen mit Freunden oder der Familie.

Die Autos im Maßstab 1:24 sind gar nict mal so klein und ausgesprochen detailliert.

Ob ihr euch wilde Duelle liefert, Turniere veranstaltet oder einfach euer eigenes Können verbessert – mit der Carrera Rennbahn "Born to Perform" werdet ihr garantiert jede Menge Action erleben.

Werdet zu Champions auf eurer eigenen Rennstrecke

Die Carrera Rennbahn "Born to Perform" bietet euch ein einzigartiges Rennerlebnis mit jeder Menge Action, Strategie und High-Speed-Spaß. Dank der innovativen Digitaltechnik, der realistischen Fahrzeuge und der vielseitigen Gestaltungsmöglichkeiten habt ihr die perfekte Basis für atemberaubende Rennen. Lasst den Motor aufheulen, drückt das Gaspedal durch und zeigt, dass ihr "Born to Perform" seid! Das Carrera DIGITAL 124 Set "Born to Perform" bietet euch ein erstklassiges Rennerlebnis mit zwei hochwertigen Rennwagen: der Chevrolet Corvette C8.R und dem Porsche 911 RSR "Project 1, No.57". Die großzügige 9,3 Meter lange Rennstrecke sorgt mit ihren Doppelweichen für spannende Spurwechsel und taktische Überholmanöver. Dank der WIRELESS+ Handregler könnt ihr euch frei bewegen und das Renngeschehen aus der besten Perspektive steuern. Die Fahrzeuge sind mit Front-, Brems- und Rücklichtern ausgestattet, was das Racing-Erlebnis besonders authentisch macht. Mit den Erweiterungsmöglichkeiten lässt sich die Strecke nach euren Wünschen anpassen, sodass der Spielspaß nie endet!

Mehr zu dem Set und den Erweiterungen findte ihr auf der Webseite von Carrera. Oder schaut mal hier rein, wenn es eine Nummer kleiner und digitaler sein soll, das neue Carrera Hybrid Set konnte im Test überzeugen.

Wenn ihr an dem Gewinnspiel für das Carrera Digital 124 "Born to Perform" Set teilnehmen möchtet, dann müsst ihr eine Frage beantworten:

Bitte aktviere JavaScript, um dieses Gewinnspiel sehen zu können.