Für Rune Factory heißt es plötzlich Rätseln statt Farmen, denn die Figuren aus den Spielen 3 bis 5 gibt es ab Ende Feburar schon bei einer neuen Edition von Piczle Cross.

In Piczle Cross: Rune Factory trifft die Welt von Rune Factory auf knifflige Piczle-Logikrätsel! Marvelous Europe kündigte eben die Veröffentlichung und das Release des bisher umfangreichsten Logikrätsel-Spiels der Reihe an. In dieser Edition basieren die Pictcross-Herausforderungen auf den Spielen Rune Factory 3 Special, 4 Special und Rune Factory 5. Natürlich dürfen dabei aber das Kernelemente des Franchise nicht untergehen:

1 of 8 Attribution

Die herausfordernden Rätsel wollen euch nicht nur die Charaktere, Monster und Schauplätze von Rune Factory näherbringen, sondern auch eure eigene Farm gestalten lassen. Schaltet durch das Lösen von Rätseln zahlreiche Belohnungen frei, wie die Anpassung der Farm oder das Rekrutieren von Monstern. Außerdem gibt es Bonusinhalte, darunter ein Kompendium der Charaktere und einem Bestiarium der Monster (siehe Gallerie oben). Sogar der Kampf ist abgebildet: Besiegt Monster, indem ihr eure Waffe wählt und versucht, in den Rätselkämpfen so wenig Schaden wie möglich zu erleiden. Eine Vielzahl an Musikstücken aus der Rune Factory-Reihe erwarten euch. In einem Tagebuch könnt ihr euren Fortschritt festhalten. Mit über 450 Rätseln, verschiedenen Schwierigkeitsgraden und zahlreichen Anpassungsoptionen verspricht das Spiel sowohl für Anfänger als auch für Rätselliebhaber eine Menge Spaß und Herausforderungen.

Piczle Cross: Rune Factory erscheint am 20. Februar 2025 für Nintendo Switch und PC (Steam) und soll gerade mal 12 Euro kosten.