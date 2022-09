Saints Row: Atticus erschießen oder feuern - Welche Auswirkungen gibt es?

Dem Charakter Atticus werdet ihr in Saints Row des Öfteren begegnen, er ist sozusagen der große Bösewicht des Spiels.

Später im Verlauf der Hauptstory ergibt sich für euch die Möglichkeit, dass ihr entweder Atticus erschießen oder Atticus feuern könnt. Was solltet ihr wählen?

In unserem Guide zeigen wir euch, ob es Auswirkungen gibt und was eure Entscheidung in Saints Row bewirkt.

Inhalt:

Sollte ich Atticus erschießen oder feuern?

Die Szene mit Atticus, in der ihr entscheidet, was mit ihm passiert, ist eine der wichtigsten in Saints Row. Die Frage, die ihr euch wahrscheinlich stellt, ist: Gibt es Auswirkungen? Was passiert, wenn ihr ihn tötet oder feuert?

Die kurze Antwort darauf ist, dass es keine größeren Auswirkungen gibt. Oder zumindest keine, die sich aktuell zeigen. Das heißt aber auch, dass ihr eure Entscheidung nicht von bestimmten Boni oder was auch immer abhängig machen müsst, sondern tut das, was euer Bauchgefühl euch sagt.

Wenn ihr euch entscheidet, Atticus zu erschießen, passiert exakt das. Myra gibt euch anschließend die Kontrolle über die Saints zurück, warnt euch aber gleichzeitig davor, euch noch einmal mit Marshall anzulegen. Es ist davon auszugehen (auch wenn es nicht gezeigt wird), dass Atticus' Sohn beziehungsweise Familie nicht gerade glücklich darüber sein werden.

Entscheidet ihr euch dafür, Atticus zu feuern, sagt er, dass ihr noch nicht zum letzten Mal von ihm gehört habt, bevor er von zwei Wachen aus dem Gebäude gebracht wird. Im Anschluss daran erhaltet ihr auch hier von Myra die Kontrolle über die Saints zurück und eine Warnung dazu.

Atticus erschießen oder feuern? Nach aktuellem Stand gibt's keine großen Auswirkungen.

Letztlich ist der Ablauf also leicht unterschiedlich, größere Auswirkungen zeigen sich indes nicht. Unklar ist, ob das in kommenden DLCs noch Konsequenzen haben könnte.

Auch bei den Belohnungen gibt es, abhängig von eurer Entscheidung, keinerlei Unterschiede. Unter anderem bekommt ihr den MDI-344T Panzer als Belohnung.

