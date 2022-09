Saints Row: Kampfhubschrauber finden - So bekommt ihr den Tornado

Ihr hättet gerne einen Kampfhubschrauber in Saints Row? Kein Problem, ihr könnt euch den effektiven Tornado schnappen, der mit Geschütz und Raketen bewaffnet ist.

Die Frage ist, wo ihr den Tornado finden könnt? Es ist definitiv nicht so, dass er in Saints Row an jeder Ecke stehen würde und auf euch wartet.

Unser Guide zeigt euch ganz genau, wo ihr eine Chance habt, einen Kampfhubschrauber in Saints Row zu erhalten.

Inhalt:

Wie schalte ich das Helipad frei?

Mit einem Helikopter lässt sich die Spielwelt von Saints Row prima erkunden, aber ihr möchtet natürlich nicht jedes Mal zuerst einen suchen müssen, um durch die Gegend zu fliegen. Zum Glück gibt es ein Helipad, das ihr für euer Hauptquartier bei der Kirche freischalten könnt.

Dazu müsst ihr alle Missionen von Neenah und anschließend die Mission „Die Schmiede“ absolvieren, anschließend wird das Helipad für euch direkt neben dem HQ freigeschaltet. Mit dem Thompson ist dort auch direkt ein Helikopter verfügbar.

Findet ihr andere Varianten und möchtet sie für die zukünftige Verwendung speichern, müsst ihr mit ihnen zu eurem Helipad fliegen und dort landen.

Bei eurem Helipad könnt ihr den Tornado speichern und anpassen.

Wo finde ich den Kampfhubschrauber?

Um den Kampfhubschrauber Tornado in Saints Row zu bekommen, müsst ihr euch zum Marshall-Gefängniskomplex in den nördlichen Badlands begeben.

Direkt neben dem Gefängnisgelände seht ihr zwar ein Helipad, dieses spielt für den Tornado allerdings keine Rolle.

Begebt euch vielmehr aufs Gefängnisgelände oder fliegt am besten darüber und schaut im nördlichen Bereits. Neben ein paar Containern kann dort der Tornado auftauchen. Kann, weil er nicht immer dort steht.

Es ist also kein garantierter Spawn, stattdessen findet ihr dort vielleicht ein anderes Fahrzeug. Daher empfiehlt es sich, mit einem Helikopter danach Ausschau zu halten. Steht der Kampfhubschrauber nicht dort, fliegt schnell außerhalb des Gefängnisgeländes und anschließend wieder zurück, um einen neuen Spawn und eine neue Chance zu erhalten.

Allzu lange sollte es aber nicht dauern, bis er dort auftaucht. Irgendwann steht ihr dort und ihr könnt ihn einfach klauen. Fliegt ihn anschließend zu eurem Helipad zurück, um ihn euch dauerhaft zu sichern.

Dort müsst ihr hin. Hier kann er auftauchen.

Mehr hilfreiche Inhalte zu Saints Row:

Saints Row: Die 7 besten Tipps für den Start

Saints Row: Die 8 coolsten Easter Eggs und Geheimnisse

Saints Row: Schnellreise freischalten - Hier findet ihr alle Orte!

Saints Row: Atticus erschießen oder feuern - Welche Auswirkungen gibt es?

Saints Row Spielzeit: So lange dauert die Open-World-Action