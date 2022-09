Saints Row: Schnellreise freischalten - Hier findet ihr alle Orte!

Die Schnellreise in Saints Row ist nicht an jedem Ort verfügbar, sondern nur an einigen ausgewählten Punkten der Spielwelt.

Ihr müsst die Schnellreise erst freischalten und dadurch auch die jeweiligen Orte, die dafür in Frage kommen.

Unser Guide zeigt euch, wo ihr die Locations für die Schnellreise in Saints Row findet und was ihr dafür tun müsst.

Inhalt:

Wie schalte ich die Schnellreise-Orte frei?

Das Dreischalten der Schnellreise-Orte in Saints Row ist vom Ablauf her relativ unkompliziert. Die Schwierigkeit besteht eher darin, die Orte zu finden, denn sie werden euch nicht einfach so auf der Karte angezeigt.

Erst, wenn ihr euch in unmittelbarer Nähe aufhaltet, werden sie auch als Symbol auf der Karte dargestellt. Anschließend müsst ihr das angegebene Motiv nur noch mit der Kamera auf eurem In-Game-Smartphone fotografieren und schon habt den jeweiligen Schnellreise-Ort freigeschaltet.

Wenn ihr Schwierigkeiten beim Fotografieren habt, achtet darauf, dass nichts die Sicht zum Objekt blockiert, dass ihr den richtigen Abstand dazu habt, um es korrekt einzufangen, und dass das Objekt zentriert im Sichtfeld angezeigt wird.

Wo finde ich die Schnellreise-Orte?

Die Schnellreise-Orte findet ihr an verschiedenen Ecken der Spielwelt von Saints Row. Nachfolgend zeigen wir euch einen Überblick über alle Locations für die Schnellreise:

Die Kirche / Apartment

Zu Anfang des Spiels ist zuerst einmal euer Apartment als Schnellreisepunkt verfügbar, später wird dieses im Verlauf der Story durch die Kirche an der Küste von Old Town ersetzt. Spielt einfach die Story und dieser Punkt wird automatisch freigeschaltet.

Pantherfelsen

Der Pantherfelsen befindet sich im Zentrum von West-Providencia und ist, wenn ihr euch dort aufhaltet, im Grunde nicht zu übersehen. Begebt euch zum markierten Ort auf der Karte und sucht nach einer günstigen Position in der Nähe, um dort ein Foto vom Pantherfelsen zu knipsen.

Der Pantherfelsen.

Twin Coyote

Für diesen Schnellreisepunkt müsst ihr in die nördliche Rojas-Wüste. Das fragliche Objekt befindet sich in der Nähe des dortigen Kleidungsgeschäftes, in der Nähe des Twin Coyote Arcade. Seid ihr erst einmal dort angekommen, solltet ihr keine Probleme haben, das Objekt zu finden und zu fotografieren.

Twin Coyote

Bear Lake

Auch dieser Schnellreisepunkt in West-Marina ist relativ einfach aufzuspüren. Er befindet sich unmittelbar neben einer der Hauptstraßen in dieser Region. Zugleich befindet sich das Objekt inmitten des dortigen Sees, daher ist es kein großes Problem, ein gutes Foto davon zu machen.

Bear Lake

Kaktus-Bill

Dieser Schnellreisepunkt findet sich in Süd-Lakeshore. Die beiden großen Kaktus-Statuen sind von der Hauptstraße aus relativ schwer zu übersehen. Nur eine der Statuen eignet sich aber für diesen Schnellreise-Ort, sucht euch also einen guten Platz, um ein Foto davon machen zu können.

El Dorado

Der El-Dorado-Schnellreisepunkt befindet sich in der gleichnamigen El-Dorado-Region. Der Punkt ist schwer zu übersehen, es handelt sich um das Willkommensschild, das euch in diesem Bereich der Map begrüßt. Es sollte nicht schwierig sein, ein Foto davon zu machen.

Das El Dorado.

Einsamer Wolf

Der einsame Wolf ist in den südlichen Badlands zu finden, ihr müsst bei einer der Kreuzungen der Hauptstraße schauen und solltet die Statue relativ einfach finden können, er steht gegenüber von zwei großen Gitarren. Stellt euch auf die andere Straßenseite und macht ein gutes Foto.

Der einsame Wolf.

