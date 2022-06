Saints Row vorbestellen - Editionen, Preis und Bonusinhalte

Demnächst könnt ihr wieder den Boss spielen. Entwickler Volition arbeitet an einem neuen Saints Row. Der neueste Teil der Open-World-Reihe erscheint am 23. August 2022 für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One und PlayStation 4.

In unserem Guide zeigen wir euch nachfolgend alles, was ihr über die Vorbestellung vom Saintrs Row wissen müsst. Wir zeigen euch, welche Editionen es gibt welche Bonusinhalten ihr bekommen könnt.

Wo kann ich Saints Row vorbestellen?

Die Standard Edition von Saints Row enthält nicht viel mehr als das Spiel selbst und hat eine UVP von 59,99 Euro auf PC und 69,99 Euro auf Konsolen. Als Bonus gibt’s hier das "Idols Anarchy Pack" dazu. Es umfasst den Idols DJ-Helm, einen Disco-Baseballschläger und den Sandstorm Scrambler.

Standard Edition/Day One Edition vorbestellen

Gibt es eine Collector's Edition von Saints Row?

Es gibt gleich mehrere verschiedene Editionen von Saints Row. Nachfolgend zeigen wir euch, was sie jeweils enthalten und wo ihr sie vorbestellen könnt.

Saints Row Criminal Customs Edition vorbestellen

Die Criminal Customs Edition gibt es auch im Handel und sie kostet euch ebenfalls 69,99 Euro. Als Bonus bekommt ihr hier zwei Bonusgegenstände: das Saints Custom Kabrio und die Saints Custom stichfeste Jacke.

Saints Row Notorious Edition vorbestellen

Weiter geht’s mit der ebenfalls physischen Notorious Edition von Saints Row für 99,99 Euro. Mit dieser erhaltet ihr zusätzlich ein Steelbook, ein doppelseitiges Poster, einen Mini-Kunstband, 4 Postkarten von Santo Ileso, 4 Karten mit Charakter-Illustrationen, den Expansion Pass, den Los Panteros American Muscle Bundle DLC und den The Saints Criminal Customs DLC.

Saints Row Gold Edition vorbestellen

Digital gibt’s einerseits noch eine Gold Edition zum Preis von 99,99 Euro. Neben dem Hauptspiel gibt’s hier den Expansion Pass, das Los Panteros American Muscle Bundle, das Idols Anarchy Pack und den Saints Criminal Customs DLC dazu.

Saints Row Platinum Edition vorbestellen

Bleibt noch die digitale Platinum Edition, die euch 109,99 Euro kostet. Sie umfasst alle Inhalte der Gold Edition und zusätzlich noch das Remaster von Saints Row: The Third.

Gibt es einen Vorbestellerbonus für Saints Row?

Sowohl bei der digitalen Gold Edition als auch bei der Platinum Edition gelten das Idols Anarchy Pack sowie der DLC Saints Criminal Customs als Bonus für Vorbesteller.

