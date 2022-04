Saints Row zeigt nächste Woche "extrem umfangreiche" Möglichkeiten zur Anpassung im Spiel

Deep Silver und Volition haben für nächste Woche einen Customization Showcase zu Saints Row angekündigt.

Dieser wird am 20. April 2022 um 21 Uhr deutscher Zeit auf den Kanälen von Deep Silver auf Twitch und YouTube ausgestrahlt.

Ein Customization-Kraftpaket

Die Rede ist von "extrem umfangreichen und bahnbrechenden Anpassungsmöglichkeiten", die währenddessen gezeigt werden.

Moderiert wird der Showcase von der Schauspielerin und Moderatorin Mica Burton.

Frische Einblicke ins Spiel

Es wird ein neuer Trailer gezeigt, der sich mit den Möglichkeiten zur Anpassung befasst, dabei möchte man auch in die Breite und Tiefe gehen.

"Volition hat die Grenzen des Geschlechts und der Einschränkungen für die Spieler aufgehoben - man kann alles ohne Grenzen und Regeln spielen", heißt es. "Außerdem gibt es eine unglaubliche Menge an Fahrzeugoptionen und Tools zur Waffenanpassung. Letztendlich steht in Saints Row die Wahl der Spieler:Innen an erster Stelle."

Saints Row ist ein Reboot der Reihe und schickt euch in die Stadt Santo Ileso. Wie dem Spiel das gelingen möchte, könnt ihr hier nachlesen. Dabei soll euch auch Volitions "bisher mächtigstes Tool-Set" zur Anpassung helfen.

Ursprünglich war die Veröffentlichung des Spiels bereits für Februar 2022 geplant. Nach aktuellem Stand ist der Release für den 23. August 2022 auf PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One und PlayStation 4 geplant.