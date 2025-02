Samurai Pizza Cats: Die Anime-Serie aus den 90ern ist zurück und bekommt ein 2D-Action-RPG - Die ursprünglichen Sprecher kehren dafür zurück

Die Anime-Serie Samurai Pizza Cats aus den 90ern kehrt mit einem brandneuen Videospiel zurück.

Samurai Pizza Cats: Blast from the Past Genre: 2D-Action-RPG

Plattform: PC, Xbox, PlayStation, Switch

Release: 2026

Entwickler / Publisher: Blast Zero / Red Dunes Games

Bei Samurai Pizza Cats: Blast from the Past sind auch die ursprünglichen Sprecher der Serie wieder mit an Bord.

Blast from the past

Bei dem neuen Spiel handelt es sich um ein 2D-Action-Rollenspiel, das 2026 für alle großen Plattformen auf den Markt kommen soll.

Im Spiel könnt ihr nahtlos zwischen den einzelnen Mitgliedern der Pizza Cats wechseln und ihre Fähigkeiten einsetzen, um Rätsel zu lösen und Kämpfe in Little Tokyo zu bestreiten.

Der Ankündigungstrailer zum Spiel gibt euch unter anderem einen Eindruck von dem Stil, den man für das Spiel anstrebt:

Sprecher kehren zurück

Für das Spiel kehren unter anderem englischen und japanische Sprecher von früher zurück. In der englischen Version sind Rick Jones (Speedy Cerviche), Sonja Ball (Polly Esther), Terrence Scammell (Guido Anchovy, Narrator) und Dean Hagopian als Seymour "The Big" Cheese mit dabei.

In der japanischen Version hört ihr wiederum Kappei Yamaguchi (Yattarou), Ai Orikasa (Pururun), Ikuya Sawaki (Kitsunezuka Ko’on-no-Kami), Naoki Tatsuta (Karasu Gennarisai) und Kenyu Horiuchi (Narrator). Seiichirō Yamashita kommt als Sukashii hinzu und übernimmt diese Rolle von Jurota Kosugi.

Wer sind die Samurai Pizza Cats?

In der Serie geht es um drei Katzen, die in der fiktiven japanischen Stadt Little Tokyo eine Pizzeria betreiben. Das ist jedoch mehr eine Tarnung für ihre eigentliche Arbeit, denn sie kämpfen allerlei Schurken der Stadt.

Die Ausstrahlung der Serie begann 1990 in Japan, in Deutschland startete damals RTL plus im Jahr 1992 mit der Ausstrahlung.