Sandwürmer in Dune: Awakening haben ihren eigenen Willen und lassen sich ganz bestimmt nicht von euch kleinen Würmchen rufen, nur weil ihr es so wollt

Die Sandwürmer in Dune: Awakening sind ja bekanntlich eine der größten Gefahren, über die ihr in der riesigen Wüste stolpern könnt. Türmt sich ein solcher Wurm vor euch, erhaltet ihr einen letzten Blick auf das meterlange, monströse Maul, das euch in eurer Gesamtheit verschlingt, wie ein Staubsauger ein kleines Körnchen Dreck. Die Sandwürmer sind unbändig und werden nicht auf euch hören, wenn ihr versucht, sie zu rufen. Das möchte Funcom euch noch vor dem Release am 20. Mai 2025 ins Gedächtnis rufen.

Dune: Awakening Genre: MMO-Survival

Plattform: PS5, PC, Xbox Series

Release: TBD

Entwickler / Publisher: Funcom / Funcom

Die Sandwürmer lassen sich von euch gar nichts sagen

Sandwürmer sind wilde, unzähmbare Wesen, die nach ihren eigenen Regeln leben. In einer Community-FAQ erklärte Funcom, dass ihr die Ungetüme nicht einfach zu euren Feinden locken könnt, wenn euch gerade danach ist. Ein Fan fragte das Studio, ob es "Maßnahmen geben wird, um zu verhindern oder abzuschwächen, dass Spieler Sandwürmer durch Yolo-Taktiken auf andere Spieler hetzen".

Hier erklärte Funcom, dass die Sandwürmer nicht einfach blind gehorchen und kommen, sobald man anstalten macht, sie zu rufen. "Man sollte bedenken, dass Sandwürmer eine eigene Entität im Spiel sind, mit eigenen Verhaltensweisen, Patrouillenrouten und Routinen. Sandwürmer werden jede Präsenz anvisieren, die ihre Aufmerksamkeit erregt, wie z.B. rhythmische Vibrationen, die durch Verschiebung, Holtzman-Tech, Thumpers usw. verursacht werden."

"Sie werden den Sand kontrollieren und sind daher eine wertvolle taktische Ressource für diejenigen, die die Wege der Wüste kennen und wissen, wie sie sie zu ihrem Vorteil nutzen können. Man kann sie mit Thumpern ablenken oder anlocken, aber man kann sie nicht nach Belieben beschwören."

Im Film und in den Büchern sind es nur die Fremen, die es vermögen, die Sandwürmer zu kontrollieren. Da es das Wüstenvolk allerdings in dem alternativen Universum von Dune: Awakening nicht gibt, ergibt es auch Sinn, dass niemand sie wahrhaftig lenken kann.

Auch das Reiten der Sandwürmer wird nicht möglich sein, wie die entwickler im März 2024 bereits bestätigten.