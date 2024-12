Schlechte Zeiten für Sony oder Microsoft? Einer könnte in der nächsten Generation scheitern

Wie wird die nächste Konsolengeneration aussehen? Ein Marktforschungsunternehmen wagt eine erste Prognose.

DFC Intelligence zufolge rechnet man mit lediglich zwei erfolgreichen Konsolen in der nächsten Generation, und eine davon dürfte mit ziemlicher Sicherheit von Nintendo kommen.

Schlechte Karten für Sony oder Microsoft?

In der aktuellen Marktprognose erwartet man ein großes Umsatzwachstum für die zweite Hälfte des Jahrzehnts. Gleichzeitig geht man aber auch davon aus, dass einer der drei großen Konsolenhersteller ein Problem bekommen könnte (via VGC).

Die Gründe für das erwartete Umsatzwachstum sind indes nicht schwer auszumachen. Einerseits erscheint Rockstars Open-World-Action-Adventure Grand Theft Auto 6, andererseits steht eine neue Nintendo-Konsole in den Startlöchern.

Dadurch könnte der Abwärtstrend nach der Corona-Pandemie ein Ende haben. Man geht auch davon aus, dass die Zahl der Spielerinnen und Spieler von Videospielen bis zum Jahr 2027 die Marke von vier Milliarden knackt – das wäre rund die Hälfte der Weltbevölkerung.

Nintendo sieht man aufgrund einer früheren Verfügbarkeit und begrenzter Konkurrenz als "klaren Gewinner" der nächsten Konsolengeneration. Allerdings werden laut DFC nicht Sony und Microsoft gleichermaßen in der Lage sein, erfolgreich mit Nintendo zu konkurrieren, wenn ihre neuen Konsolen erscheinen. Man geht davon, dass sich einer durchsetzen wird.

"Es gibt keinen Platz für mehr als zwei große Konsolen", heißt es. "Sony oder Microsoft werden sich auf einem weit entfernten dritten Platz mächtig abmühen - was vor allem davon abhängt, welches der beiden Unternehmen früh an Fahrt gewinnen kann."

Es sei noch zu früh, um zu sagen, welches Unternehmen das sein könne, dennoch sieht man durchaus Vorteile bei Sony: "Ein neues Sony-System (PlayStation 6?) sollte aufgrund der treuen Kundschaft und des starken Franchises von Sony einen Vorteil haben."

Allerdings sollte man Microsoft ebenso wenig unterschätzen: "Microsoft ist mit der Xbox Series X/S gescheitert, hat aber wichtige Akquisitionen getätigt, um der größte Softwarehersteller der Welt zu werden. Microsoft hat die Möglichkeit, sich auf Software und Vertriebsmodelle statt auf Hardware zu konzentrieren."

Was erwartet ihr euch von der Konsolengeneration? Glaubt ihr, dass so ähnlich laufen wird wie in der aktuellen Generation?