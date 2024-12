Schnell mal vor Weihnachten noch eine PS5 gewinnen? Macht mit!

So viele Games dieses Jahr und nächsten Jahr werden es noch mehr. Sicher, das Jahr der ganz großen Playstation-Exklusiven war es nicht, aber ein kleiner Roboter konnte sich doch ganz in die Gamer-Herzen arbeiten. Es ist so schön, dass Sony Astro Bot nicht vergessen hat, sondern dem kleinen Robo einen großen Auftritt dieses Jahr gönnt. Und so viel sei zur Leser-Wahl verraten. Ihr mögt den Kleinen auch ganz dolle! Ob Platz 1 dolle oder doch eher Platz 4, vielleicht Platz 7, das werdet ihr dann in Kürze sehen.

In jedem Fall gibt es eh genug auf der PS5 zu tun und deshalb verlosen wir hier auch eine. Spielt mit und ihr könnt eine PS5 Slim Digital mit Controller plus ein Cover in Cobalt Blau der neuen Deep Earth Collection gewinnen! Und hier noch ein paar Tipps, was ihr auf dieser PS5 dann auf jeden Fall spielen MÜSST! Ist verpflichtend, ich kann da auch nichts dafür, ich mache die Regeln nicht.

Demon‘s Souls: Wenn doch nur Dark Souls so ein Remake bekommen würde! Oder Bloodbourne. Aber mal gucken, vielleicht greift Sony tief in die Tasche und gönnt sich From Software zu Weihnachten. Ich hätte nie gedacht, was da kommen würde, als ich damals ein noch unscheinbares Spielchen aus Korea importierte, weil dieses PS3-Spiel hatte dort zumindest englische Untertitel. Der Rest war dann Geschichte. Und ist es bis heute. Nichts gegen Armored Core, King’s Field in allen Ehren, ein Hoch auf Ninja Blade, aber ohne Demon’s Souls wäre From wohl nicht bis zu einem Elden Ring gekommen. Und dass das Spiel heute immer noch ein wilder Ausflug ist, der nur mal kurz ein wenig poliert werden musste, zeigt dieses PS5-Pflichtspiel.

Rise of the Ronin: Wenn wir schon bei Souls sind, warum nicht ein wenig anders. Mixt eine interessante Story aus einer wichtigen Umbruchphase im historischen Japan, gebt ein paar spannende Charaktere in den Mix und drückt allen Schwerter und Musketen in die Hand. Go. Das Open-World-Souls verzichtet im Gegensatz zu Nioh und Sekiro weitestgehend auf Magie und gibt euch zig Waffentechniken an die Hand. Ein Spiel, in das man sich wunderbar über lange Abende hineinsteigern kann, ohne dass es dabei so brutal wie zum Beispiel in Sekiro zugehen würde.

Horizon Zero Dawn Remaster und Forbidden West: Falls ihr Aloys Ausflüge in eine Welt voller Robo-Tiere und Saurier noch nicht genossen habt, mit dem Remaster für die PS5 gibt es keine Ausrede mehr. Vor allem Zero Dawn zieht speziell zum Ende hin mit ganz großer Science-Fiction in den Bann. Das Kampfsystem ist etwas gewöhnungsbedürftig, vor allem der fehlende Lock-On kann verwirren, aber ihr werdet bald merken, dass das alles einen Sinn hat und dass es um schnelle Bewegungen im Kampf geht. Das oder ihr geht voll auf Stealth und baut Robo-Fallen, bis die Armen gar nicht mehr wissen, wohin sie sich drehen sollen, ohne zu explodieren. Große Spiele in jeder Hinsicht und als Bonus noch wunderschön anzuschauen.

Ratchet & Clank Rift Apart: Apropos schön aussehen, wer hätte gedacht, dass sich das Duo mit dem besten Sidekick ever – Mr. Zurkon natürlich – mal zu einem solchen Grafik-Vorzeigetitel entwickeln würde. Bleibt mir weg mit Spiderman, um zu zeigen, was die PS5 kann gibt es nur das dynamische Duo plus enthusiastischem Killerbot. Noch mehr fasziniert aber, wie gut sich das Spielprinzip seit der PS2 gehalten hat. Erkunden, Ballern, Sammeln, Upgraden, mehr Ballern. Könnte ich den ganzen Tag machen. Und mit Ausnahme des einen verwirrten Multiplayerausflugs vor zig Jahren war ich bei jedem Ratchet und Clank immer zutiefst traurig, dass es irgendwann vorbei war. Das war bei Rift Apart auch nicht anders. Stimmt, jetzt wo ich drüber nachdenke, spielt besser nicht Rift Apart. Spart euch den Schmerz, dass es irgendwann zu Ende ist und ihr euch einmal mehr von Ratchet & Clank verabschieden müsst.

Concord: Dann ist da noch dieser Hero-Shooter, der… Oops, vergesst es, der nächste bitte.

Returnal: Habe ich selbst noch nicht gespielt, werde ich aber auf jeden Fall jetzt mal nachholen. Wenn das Studio Housemarque euch in eine Zeitschleife schickt, während der ihr einen Alien-Planeten erkunden müsst, das alles in dieser coolen Retro-Sci-Fi-Option in leicht dreckig, das hat einfach zu viel Charme, als dass ich es länger ignorieren könnte.

Deshalb, ich lade jetzt mal Returnal runter, ihr beantwortet eine Frage, um die PS5 Slim Digital mit dem Cobalt Blue Cover zu gewinnen und kommen hier zum Ende. Schöne Feiertage und fröhliche Weihnachten!

