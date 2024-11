Schönheit in Weiß: Gaming-PC mit 4070 Super im billigen Black-Friday-Deal

High-End-Gaming kann ganz schön teuer sein - muss es aber nicht. Beim Black Friday gibt es jede Menge spannende Angebote für alle, die einen neuen PC oder Laptop zum Zocken suchen. Bei Saturn gibt es gerade diesen Gaming-PC mit RTX 4070 Super und anderen hochwertigen Teilen für einen Tiefpreis.

High-End-Gaming zum günstigen Preis

In einem eleganten, weißen Gehäuse könnte euer nächster Gaming-PC stecken. Bei Saturn könnt ihr ein gut ausgestattetes Gerät für einen Schnäppchenpreis erhalten. Hier ist das Black-Friday-Angebot:

CAPTIVA Highend Gaming-PC gibt es bei Saturn für nur 1.316 Euro statt 1.699 Euro.

Mit diesem Deal spart ihr euch 22 Prozent im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung. Für diesen reduzierten Preis erhaltet ihr ein kräftiges Gaming-Paket. Als GPU nutzt der PC eine aktuelle Nvidia GeForce RTX 4070 Super mit 16 GB Videospeicher.

Als CPU steht der 4070 Super ein Ryzen 7 5700X zur Seite. Der AMD-Prozessor arbeitet mit 8 Kernen. Beim Arbeitsspeicher könnt ihr euch auf den feinsten DDR5-RAM freuen und davon gleich 32 GB.

Eine Festplatte mit 1 TB ist verbaut und ihr habt jede Menge Anschlüsse. Vorne findet ihr einen USB 2.0, zwei USB 3.0, einmal Audio In und einmal Audio Out. Hinten am PC gibt es dann nochmal zwei USB 2.0, vier USB 3.0, drei Audio Jacks, einen HDMI-Anschluss, einamal DVI und einmal die PS/2-Schnittstelle.

Auch verbaut sind ein Captiva-Netzteil mit 650 Watt sowie der LC-Power Cosmo Cool LC-CC-120. Das Gehäuse ist das Sharkoon RGB Slider white. Beim Betriebssystem erhaltet ihr das aktuelle Windows 11 Home.

Wenn ihr noch mehr Geld sparen wollt, könnt ihr den PC auch mit DDR4-RAM kaufen. Mit 32 GB kostet das Gerät nur noch 1.281 Euro, mit 16 GB müsst ihr sogar nur noch 1.179 Euro zahlen. Wer ein besonders großer Sparfuchs ist, kann hier also nochmal ein paar Euros sparen, die ihr vielleicht in Weihnachtsgeschenke investieren könnt.