Schöpfer von PUBG zeigt neue Einblicke in seine Projekte: Prologue und Artemis

Brendan Greene, bekannt als PlayerUnknown und Schöpfer von PUBG, hat neue Informationen zu seinen ambitionierten Projekten Prologue und Artemis veröffentlicht. Zudem hat er die Tech-Demo Preface: Undiscovered World herausgebracht, die ab sofort kostenlos verfügbar ist. Mit diesen Projekten testet Greene die innovative In-House-Engine Melba, die speziell für riesige, dynamische Welten und komplexe Interaktionen entwickelt wurde.

Greenes visionäre Projekte

Bereits 2021 entschied sich Greene, den PUBG-Publisher Krafton zu verlassen, um unabhängige Projekte zu verfolgen. Prologue dient dabei als Vorläufer seines Hauptprojekts Artemis, das nichts Geringeres als eine offene Welt im Maßstab der gesamten Erde schaffen soll. Diese Welt basiert vollständig auf der Melba-Engine, die dynamische Skalierung und interaktive Umgebungen ermöglichen soll. Mit der Tech-Demo Preface: Undiscovered World bietet Greene den Spielern erste Einblicke in die Technologie.

Schritte in Richtung riesiger Open Worlds

In Preface können Spieler einen erdähnlichen Planeten mit unterschiedlichen Biomen wie Wüsten, Wäldern und Gebirgen erkunden. Das Besondere daran ist, dass die Biome, Geländeformen und andere Umgebungsdetails werden erst sichtbar werden, wenn die Spieler diese Gebiete betreten. Ein Ansatz, der echtes Entdeckergefühl schaffen soll. CTO Laurent Gorga erklärt, dass Preface und Prologue zwei unterschiedliche Ansätze verfolgen. Während Preface großskalige Systeme auf der Melba-Engine testet, kombiniert Prologue die Unreal Engine mit neuen Technologien.

"Wir arbeiten an zwei Projekten gleichzeitig, weil wir die Technologie nicht in einem Vakuum entwickeln wollen", erklärt Gorga. Diese Projekte helfen dem Team, die Melba-Engine zu perfektionieren und die Technologie für das Hauptprojekt Artemis soll auf die nächste Stufe zu bringen. Spieler, die die Tech-Demo ausprobieren, helfen dabei, wichtige Daten über die Leistungsfähigkeit in der Praxis zu sammeln.

Die kostenlose Tech-Demo Preface: Undiscovered World kann ab sofort heruntergeladen werden. Prologue ist zudem auf Steam zur Wunschliste verfügbar. Brendan Greene ruft Spieler dazu auf, die Demo auszuprobieren, um die nächste Generation der Spieleentwicklung aktiv mitzugestalten. Laut ihm könnten schon wenige Minuten in der Demo dabei helfen, die Technologie zu verbessern und die Grenzen von Open-World-Spielen neu zu definieren.