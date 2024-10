Sci-Fi-RPG Exodus zeigt neuen Trailer – Matthew McConaughey in einer mysteriösen Rolle

Das neue Sci-Fi-RPG Exodus zeigt sich in seinem neu veröffentlichten Trailer. Der Erzähler des Trailers ist der Hollywood-Star Matthew McConaughey. Das Spiel wurde erstmals bei den Game Awards Ende letzten Jahres angekündigt. Der Trailer gibt nun einen ersten Einblick in seine Rolle. Fans sind gespannt, was die mysteriöse Story des Spiels zu bieten haben wird.

Geheimnisvolle Rolle und düstere Gegner enthüllt

Der Trailer gibt eine erste Hörprobe von McConaugheys Arbeit. Jedoch bleibt seine Rolle ein Geheimnis und sorgt bei den Fans für Neugierde. Der Trailer stellt The Mara Yama vor, furchterregende Celestials, die in massiven Weltraumzitadellen ohne festen Heimatort leben. Diese Kreaturen sind "wie nichts, was die Menschheit jemals in ihrem Kampf ums Überleben gesehen hat", wie die Entwickler betonen. Die unklare Rolle von McConaughey trägt zur mysteriösen und düsteren Atmosphäre des Spiels bei und lässt viel Raum für Spekulationen.

Ex-BioWare-Entwickler führen Exodus-Umsetzung an

Exodus wird von Archetype Entertainment entwickelt, das von Ex-BioWare-Veteranen James Ohlen und Chad Robertson geleitet wird. Ohlen, bekannt für seine Arbeit an Klassikern wie Baldur's Gate und Dragon Age: Origins, bringt seine Erfahrung als Creative Director ein, während Robertson der Executive Producer sein wird. Er war verantwortlich für die Live-Services bei Anthem. In einem Video haben die Entwickler über die Umsetzung, ihre Inspirationen und die verschiedenen Spielstile gesprochen, die das Spiel bieten wird. Ein erster Blick auf das Gameplay soll bald folgen, ein Release-Datum gibt es aber noch nicht.

Der neue Trailer hat die Spannung um Exodus weiter gesteigert und Fans sind gespannt auf die Enthüllung von McConaugheys Rolle. Mit erfahrenen Entwicklern an Bord und einer düsteren, mysteriösen Geschichte könnte Exodus ein vielversprechendes AAA-RPG werden. Exodus wird für die PS5, Xbox Series X/S und PC veröffentlicht. Fans warten gespannt auf weitere Details und erste Einblicke ins Gameplay, um mehr über die Welt und ihre Geheimnisse zu erfahren.