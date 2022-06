Scorn: Neuer Gameplay-Trailer bestätigt Release im Oktober

Das Horrorspiel Scorn von Entwickler Ebb Software soll am 21. Oktober 2022 erscheinen.

Nach mehreren Verschiebungen scheint den Machern diesmal also eine Punktlandung zu gelingen. Vergangenen Dezember hatte man mitgeteilt, den Oktober 2022 als Release-Monat anzupeilen.

Neue Eindrücke im Gameplay-Trailer

Im Rahmen des Xbox & Bethesda Games Showcase wurde ein brandneuer, aber kurzer Gameplay-Trailer zum Horrorspiel veröffentlicht.

Zum Release am 21. Oktober 2022 soll das Spiel nicht nur für Xbox Series X/S erscheinen (direkt zum Launch im Xbox Game Pass), sondern auch via Steam und Epic Games Store für PC.

Hier ist der neue Trailer:

"Der Trailer konzentriert sich auf das verstörende Setting von Scorn, eine trostlose Höllenlandschaft, in der einst eine industrielle Zivilisation existierte, die nun in Trümmern liegt", heißt es. "Die Spieler erwachen isoliert und verloren in Scorns lebendigem Labyrinth, sind auf sich selbst gestellt und müssen einen Weg nach hinaus finden."

Scorn wird dabei sowohl als Standard Edition als auch als Deluxe Edition angeboten.