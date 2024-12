Screamer: Milestone legt das Rennspiel aus den 90ern neu auf

Erinnert ihr euch noch an das 1995 veröffentlichte Rennspiel Screamer (Bleifuss in Deutschland)? Ich ehrlicherweise nicht so sehr, aber Entwickler Milestone schon.

Mit einem Teaser-Trailer hat das Studio nun angekündigt, dass man Screamer neu auflegen wird.

Rennspiel mit Kampfmechaniken

"Milestone hat seine kultigste IP im Stil des Originals neu aufgelegt und dabei seine über 30 Jahre Erfahrung mit Rennspielen eingebracht, um ein brandneues Rennerlebnis mit Kampfmechaniken zu schaffen, um, genau wie das Original in den 90er Jahren, einen bleibenden Einfluss auf das Genre zu haben", heißt es.

Den Teaser-Trailer zum Spiel könnt ihr euch nachfolgend anschauen:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Das neue Screamer soll nicht nur rasante Arcade-Action bieten, sondern auch eine "revolutionäre Gameplay-Dynamik" und eine "tiefgründige Story […] durch miteinander verwobene Storys der Charaktere".

Als Inspiration für die Handlung und für das visuelle Gerüst des Spiels nennt man Animes und Mangas aus den 80er und 90er Jahren. Beides soll "das Herz und die Seele" des Spiels bilden.

"In Screamer finden sich Beiträge von branchenführenden Partnern, darunter animierte Zwischensequenzen, die in Zusammenarbeit mit Polygon Pictures - einem der ältesten und renommiertesten japanischen Animationsstudios - und dem gefeierten amerikanischen Schauspieler Troy Baker, einem der bekanntesten Stimmen der Spielebranche, erstellt wurden."

Dabei geht es um verschiedene Themen, unter anderem um menschlichen Willen, Rache, Liebe und Gier, die mit klassischen Sci-Fi-Bildern verknüpft werden und euch so "in den Konflikt zwischen persönlichen Wünschen und äußeren Kräften, die sie zu kontrollieren versuchen, eintauchen" lassen sollen. "Diese Reise entfaltet sich durch die Augen einer Vielzahl von Charakteren, die an einem Straßenrennen teilnehmen, das von einer mysteriösen Person organisiert wird."

Die Veröffentlichung von Screamer ist für das Jahr 2026 auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S geplant.