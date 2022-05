SCUF bringt mit dem Reflex ihren ersten PlayStation 5 Controller und er kann euch über 400 Euro kosten

SCUF kennt man ja mittlerweile. Wie, kennt ihr nicht? Jeder will doch 200+ Euro für einen Controller ausgeben und in der Kategorie sind die SCUFs nun mal ganz vor dabei, vor allem, wenn es um das "Plus" hinter dieser Zahl geht. Ihr neuestes Modell ist der SCUF Reflex für die PlayStation 5, der in drei Grundkonfigurationen verfügbar ist. Diese heißen Reflex, Reflex Pro und Reflex FPS und was sie unterscheidet, ist auf den ersten Blick wie auch auf den zweiten schwierig.

Das SCUF Reflex Basis-Modell.

Der Reflex ohne Zusatz ist eine Luxus-Version des PS5-Controllers mit dem bekannten Layout, bei dem die Sticks in der Mitte sitzen. Alle Tasten des DualSense sind vorhanden, plus ein paar abnehmbare Paddles auf der Rückseite, die frei konfigurierbar sind. Es gibt integrierte Profile, hoffentlich hochwertige Verarbeitung, alles, was man von einem Pro-Controller für ab 220 Euro erwarten darf. Der Reflex Pro dann hat eine rutschfeste Gummierung um die Griffe, was meiner Ansicht nach ein Standard sein sollte, hier aber den Preis auf ab 240 Euro bringt. Der Reflex FPS für ab 270 Euro ergänzt dies um Instant-Trigger, die einen minimalen Weg und Klick haben, der mit einem Mausklick vergleichbar ist. Zum Shootern super, für Rennspiele weniger.

Hohe Nachfrage? Das erwartete mich beim ersten Klick auf den Shop.

Ich betone dieses "ab" so sehr, weil das der Grundpreis ist, mit dem ihr wie bei einer Autobestellung startet. Ihr könnt Trigger, Gehäuse, Sticks, Tasten, praktisch alles in Farben und Designs ordern, einen noch besseren Griff und Trigger in den Warenkorb packen und wenn ihr es darauf anlegt, kann der Reflex FPS schon mal über 400 Euro kosten. An dieser Stelle hätte eine Warnung im Shop dazugehört, dass auch dieser Controller nicht fehlenden Skill ersetzt.

Wer allen gesunden Menschenverstand fahren lässt, kann sich einen echt hässlichen Controller für 413,68 Euro basteln.

Die SCUF Reflex sind alle mit PlayStation 5 und PC ab Windows 7 kompatibel. Es gibt auch SCUF Controller für PS4 und Xbox. Der SCUF ist hier konfigurier- und bestellbar.