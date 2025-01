Game Pass: Diese 6 Games verlassen das Abo zum Monatsende - Euch bleibt nicht mehr viel Zeit

Microsoft hat bekannt gegeben, welche Spiele Ende Januar 2025 den Game Pass auf Xbox und PC verlassen.

Dabei handelt es sich um insgesamt sechs Games, bei denen ihr nun nicht mehr lange Zeit habt, um sie noch zu spielen oder günstiger zu kaufen.

Broforce verlässt den Game Pass

Darunter sind definitiv einige interessante Titel, die sich in Kürze aus dem Game Pass verabschieden, zum Beispiel Free Lives' Side-Scroller Broforce, in dem ihr eine unterfinanzierte, übermächtige paramilitärische Organisation führt, die auf exzessive Gewaltanwendung spezialisiert ist und das Böse bekämpft.

Fleißig geballert wird auch im Shooter Serious Sam: Siberian Mayhem, einer eigenständigen Erweiterung der Reihe, das euch in die wilden Länder Russlands führt, wo ihr wiederum den Kampf gegen Notorious Mental.

Hier die komplette Liste aller Spiele, die am 31. Januar 2025 den Game Pass verlassen:

Anuchard (Konsole, PC)

Broforce (Konsole, PC)

Darkest Dungeon (Konsole, PC)

Death's Door (Konsole, PC)

Maquette (Konsole, PC)

Serious Sam: Siberian Mayhem (Konsole, PC)

Euch bleiben also noch ein paar Tage Zeit, um die Titel im Game Pass zu spielen. Darüber hinaus könnt ihr mindestens 20 Prozent sparen, wenn ihr euch entscheidet, eines davon dauerhaft zu kaufen. Broforce zum Beispiel ist aktuell für gerade mal 2,99 Euro im Microsoft Store zu haben.

Was Neuzugänge im Abo anbelangt, hatte Microsoft Anfang des Monats bereits einige Titel bestätigt, darunter etwa Diablo und EA Sports UFC 5. Die offizielle Liste für den Rest des Monats wurde bisher noch nicht bekannt gegeben, allerdings wissen wir etwa, dass Sniper Elite: Resistance am 28. Januar 2025 in den Game Pass kommt. Weitere Titel dürfte Microsoft sicherlich in Kürze bekannt geben.