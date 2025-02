Unity bestätigt die sechste Entlassungswelle in drei Jahren, den neuen Betroffenen schrieb man um 5 Uhr morgens, dass ihre Rolle "eliminiert" wurde

Unity entlässt erneut Beschäftigte – dies ist bereits die sechste Entlassungswelle innerhalb von drei Jahren. In diesem Zeitraum wurden rund 3.500 Stellen gestrichen, was die schwierige Lage des Unternehmens unterstreicht. Doch die Art und Weise, wie Unity seine Mitarbeitenden entließ, war alles andere als vorbildlich. Viele erfuhren durch eine automatisierte E-Mail um 5 Uhr morgens von ihrer Kündigung.

Die Nachricht wurde von einer "noreply@unity"-Adresse versendet und teilte den Beschäftigten trocken mit, dass ihre Rolle im Unternehmen "eliminiert" wurde, berichtet 80.lv. Eine offizielle Stellungnahme zur genauen Anzahl der gestrichenen Stellen gibt es bisher von Unity nicht.

CEO verspricht Wandel trotz Massenentlassungen

CEO Matthew Bromberg bestätigte die Entlassungen und räumte ein, dass die früheren Maßnahmen nicht die gewünschten Ergebnisse brachten. Trotz wiederholter Kündigungen kündigt er für das Unternehmen im Jahr 2025 große Veränderungen an. "Ich weiß, dass es eine gewisse Erschöpfung im Zusammenhang mit früheren Veränderungen bei Unity gibt, die nicht die versprochenen Ergebnisse gebracht haben, aber 2025 wird das Jahr sein, in dem wir Produkte und Dienstleistungen auf den Markt bringen, die unsere Position auf dem Markt verändern und ein Sprungbrett für langfristiges Wachstum darstellen werden", schreibt Bromberg in seinem Statment. Dennoch sprechen Betroffene von "Massenentlassungen", bei denen auch langjährige Mitarbeitende betroffen sind.

Unity stellt Entwicklung von NPC-Tool ein

Besonders hart trifft es die komplette Unity Behavior-Entwicklungsabteilung, die ein visuelles Tool für die Programmierung von NPCs (Nicht-Spielbare-Charaktere) entwickelte. Der Entwickler Shanee Nishry berichtete in einem Forum im Unity Discussions, dass das gesamte Team entlassen wurde. "Leider wurde uns heute mitgeteilt, dass unser Team in die jüngste Entlassungsrunde einbezogen ist und wir nicht mehr in der Lage sein werden, euch zu unterstützen", schrieb Nishry. "Ich habe mich an die Leitung gewandt, um zu fragen, ob sie das Projekt als Open Source weiterführen können, aber es gibt keine Garantie."

Die erneute Entlassungswelle sorgt für Kritik und Unsicherheit unter Branchenkollegen. Besonders Entwickler, die auf die Tools von Unity angewiesen sind, fürchten langfristige Auswirkungen nach den zahlreichen Entlassungswellen im Unternehmen. Wie sich die Kürzungen auf aktuelle und kommende Projekte auswirken, bleibt unklar. Branchenexpertinnen bezweifeln, dass die aktuellen Maßnahmen langfristig zum Erfolg führen werden.