Secret Level: Amazon bestätigt zweite Staffel der Videospiel-Anthologie-Serie

Amazon Prime Video hat die Videospiel-Anthologie-Serie Secret Level für eine zweite Staffel verlängert. Die Serie vereint originelle Geschichten, die von bekannten Videospielwelten inspiriert sind, sowie namhafte Synchronsprecher. Nach dem Erfolg der ersten Staffel steht fest: Secret Level begeistert Fans und hat gezeigt, wie gut Videospieladaptionen umgesetzt werden können.

Ein erfolgreicher Auftakt

Die erste Staffel besteht aus 15 Episoden, die verschiedene bekannte Videospielserien aufgreifen und in neuen Geschichten miteinander verbinden. Die ersten acht Episoden wurden am 10. Dezember 2024 veröffentlicht, während die restlichen sieben seit gestern verfügbar sind. Laut Amazon handelt es sich bei Secret Level um die erfolgreichste animierte Serienpremiere aller Zeiten auf Prime Video. Konkrete Zuschauerzahlen wurden allerdings nicht veröffentlicht, wie Variety berichtet. Das Marktforschungsunternehmen Luminate schrieb, dass die Serie in der ersten Woche in den USA ganze 155,3 Millionen Minuten gestreamt wurde. Dies entspricht etwa 1,4 Millionen Aufrufen, was die Begeisterung der Zuschauer unterstreicht und das Potenzial für zukünftige Staffeln stärkt.

Vielfältige Themen und hochkarätige Besetzung

Eine Besonderheit der Serie ist die thematische Vielfalt. Die Episoden greifen Elemente aus Spielen wie Dungeons & Dragons, Sifu, Unreal Tournament, Warhammer 40.000, Pac-Man, Spelunky und Honor of Kings auf. Selbst das PlayStation-Spiel Concord wird in einer Folge thematisiert. Unterstützt wird die Serie durch eine lange Liste prominenter Synchronsprecher. Dazu gehören Arnold Schwarzenegger, Kevin Hart, Keanu Reeves, Temuera Morrison, Emily Swallow und viele weitere. Hinter der kreativen Vision von Secret Level steht Tim Miller, bekannt für Filme wie Deadpool sowie Serienprojekte wie Love, Death & Robots. Seine Erfahrung prägt die Qualität und Authentizität der Serie.

Mit der Produktion der zweiten Staffel zeigt Amazon, dass sie großes Vertrauen in den Erfolg der Serie haben. Die Mischung aus Videospielkultur, Starpower und hochwertiger Animation macht Secret Level zu einer interessanten Serie für Gaming-Fans. Ob die zweite Staffel an den Erfolg der ersten anknüpfen kann, bleibt noch abzuwarten.