Secret Level: Amazon zeigt neuen Trailer zur Videospiel-Serie, Keanu Reeves und Arnold Schwarzenegger sind dabei!

Amazon hat einen neuen Trailer zur kommenden Anthologieserie Secret Level veröffentlicht. Die Serie startet am 10. Dezember 2024 auf Prime Video und umfasst 15 Episoden, die sich jeweils an bekannten Videospielen orientieren. Von Sifu und Mega Man bis hin zu Spelunky und Pac-Man - Fans dürfen sich auf eine Auswahl an beliebten Titeln freuen, die in neuen Interpretationen präsentiert werden.

Videospiel-Klassiker neu interpretiert

Secret Level wird von Tim Miller und dem kreativen Team hinter der Netflix-Erfolgsserie Love, Death & Robots produziert. Die Serie folgt einem ähnlichen Anthologieformat, das verschiedene, unabhängige Geschichten erzählt, jede mit einem eigenen Stil und Konzept. Dabei werden klassische Videospiele in neuen ästhetischen Ansätzen gezeigt. Während Sifu Elemente seines ursprünglichen Stils beibehält und das Kampfsystem in einer feurigen Umgebung neu interpretiert, erstrahlt Mega Man in einer Mischung aus Pixar-Ästhetik und fotorealistischen Elementen. Besonders hervorzuheben ist die düstere Version von Pac-Man, die albtraumhaft wirkt und das Originalspiel in einem unheimlichen neuen Licht erscheinen lässt.

Starbesetzung und packende Episodenstruktur in zwei Akten

Keanu Reeves und Arnold Schwarzenegger sind Teil des Casts, ebenso wie Kevin Hart, Temuera Morrison, Gabriel Luna und viele andere bekannte Schauspieler. Die Serie wird in zwei Teilen veröffentlicht, wobei der erste Teil einen eher düsteren und härteren Ton anschlägt, während der zweite Teil familienfreundlicher ausgerichtet ist. Besonders interessant für Fans von Warhammer ist die Episode, die als Fortsetzung zum beliebten Videospiel Space Marine 2 konzipiert ist, was eine spannende Weiterentwicklung dieser Welt verspricht.

Mit Secret Level bietet Amazon eine Mischung aus Gaming-Kultur und innovativem Storytelling, das sowohl eingefleischte Gamer als auch Serienfans ansprechen dürfte. Die kreative Neuinterpretation klassischer Spiele könnte nicht nur langjährige Fans begeistern, sondern auch Neugier bei jenen wecken, die mit diesen Titeln weniger vertraut sind. Die Premiere auf Prime Video am 10. Dezember 2024 wird daher mit Spannung erwartet und könnte ein neuer Favorit unter Videospiel- und Serienadaptionen werden.