Secret Level: Crossover-Folge mit Halo und DOOM schaffte es nicht in die Serie

Seit dem 10. Dezember 2024 könnt ihr auf Amazon Prime Video eine neue Serie namens Secret Level ansehen. Es ist eine Animationsserie für Erwachsene, bei der ihr in jeder Folge in ein anderes Videospieluniversum eintaucht. Mit dabei sind Klassiker wie Pac-Man sowie neue Titel, wie Sifu, Warhammer 40,000: Space Marine 2 oder New World. Eine zweite Staffel für die Erfolgsserie ist bereits geplant.

Hinter den Kulissen von Secret Level

Auch Microsoft ist mit einem First-Party-Titel vertreten. Wollt ihr raten? Es ist The Outer Worlds. Dabei hat Microsoft doch so viel größere und beliebtere Franchises zu bieten. Und auch das Unternehmen selbst hat sich viele verschiedene Ideen durch den Kopf gehen lassen. Ein episches Crossover zwischen DOOM und Halo hat es leider nicht in die Serie geschafft.

Wie der ausführende Produzent Dave Wilson in einem Interview mit Collider erklärt, sollte es eine Episode geben, in der Halos Master Chief auf den DOOM Slayer traf.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

"Der Creative Director von id Software ist ein guter Freund von uns, genauso wie die Leute von Microsoft, also haben wir eine große Bitte geäußert, denn eines der Dinge, die Tim und ich gerne machen würden, ist etwas, das es derzeit in den Spielen nicht gibt, wie Crossover."

"Wir wollten eine Master Chief/DOOM Slayer Crossover-Episode machen, und ich habe ein ganzes Wochenende damit verbracht, diesen leidenschaftlichen Brief aus meiner Kindheit zu verfassen." Doch es kam, wie es kommen musste. Der Vorschlag wurde von Microsoft abgelehnt. Wilson erklärt, dass hier viele Faktoren eine Rolle gepsielt haben können. Angeblich sollen auch andere Unternehmen die Anfragen abgelehnt haben. So auch Valve, die laut Wilson regelrecht um eine Half-Life-Episode angefleht wurden.

Mit der bestätigten zweiten Staffel für Secret Level im Gepäck muss sich das Team also erneut auf die Jagd nach guten Spielwelten für weitere Folgen machen. Mit einem erfolgreichen Start und einer beliebten ersten Staffel gibt es vielleicht mehr Studios, die offen für eine Zusammenarbeit sind. Welche Franchises würdet ihr gerne in einer zweiten Staffel sehen?