Sega belebt schon viele alte, legendäre Franchises wieder und ein neues Markenzeichnen könnte jetzt einen weiteren Rückkehrer andeuten

Dass Sega an der Wiederbelegung von zahlreichen alten Franchises arbeitet, ist kein großes Geheimnis.

Neue Markenzeichen könnten nun aber andeuten, dass auch die Ecco the Dolphin-Reihe zu diesen Rückkehrern zählt.

Kehrt Ecco the Dolphin zurück?

Gematsu ist aufgefallen, dass Sega am 27. Dezember 2024 die Begriffe "Ecco" und "Ecco the Dolphin" in Japan als Markenzeichen registriert hat.

Erst heute wurden diese auch öffentlich gemacht. Vorerst bleibt jedoch noch unklar, welche Absichten Sega womöglich mit diesem Franchise verfolgte. Ecco the Dolphin feierte im Jahr 2022 seinen 30. Geburtstag.

Das allererste Ecco the Dolphin wurde damals von Novotrade International (später in Appaloosa Interactive umbenannt) entwickelt und erschien im Jahr 1992 für das Sega Mega Drive. Zwei Jahre später erschien dann die Fortsetzung Ecco: The Tides of Time.

Mitte der 90er Jahre veröffentlichte Sega zwei Ecco Jr-Ableger, bevor im Jahr 2000 der Reboot Ecco the Dolphin: Defender of the Future für die Sega Dreamcast veröffentlicht wurde. Es ist der bis dato letzte Teil der Reihe.

Im Dezember 2023 hatte Sega umfassende Pläne angekündigt, mit denen man verschiedene alte Franchises wiederbeleben wurde. Damals nannte das Unternehmen Jet Set Radio, Streets of Rage, Golden Axe, Shinobi und Crazy Taxi. Seit Dezember 2024 wissen wir außerdem, dass ein neues Virtua Fighter in der Entwicklung ist.

"Wir haben einige große Säulen - wie Sonic, Persona und Yakuza", betonte Shuji Utsumi, der CEO des Publishers für Amerika und Europa, kürzlich im Gespräch mit dem Guardian. "Aber gleichzeitig haben wir andere Titel, die wirklich den Stil, die Einstellung und den Kontext von Sega widerspiegeln. Uch denke, die Spieler werden es lieben, wenn wir es richtig machen. Es wird eine Herausforderung sein - es gibt große Erwartungen - aber wenn wir darauf reagieren können, können wir wieder zu Sega werden."