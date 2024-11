Sega nennt neue Details zu Like a Dragon: Pirate Yakuza – Dunkle Gottheiten und Seeschlachten

Segas Ryu Ga Gotoku Studio hat neue Details zu Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii enthüllt und will damit die Vorfreude auf das kommende Abenteuer weiter anheizen. Das Spiel setzt nach den Ereignissen von Like a Dragon: Infinite Wealth ein und begleitet den beliebten Charakter Goro Majima auf seiner neuesten Mission. Diesmal verschlägt es ihn auf die hohe See, wo er seine Erinnerungen zurückgewinnen, eine eigene Piratencrew aufbauen und die offenen Gewässer auf der Suche nach Schätzen durchstreifen will.

Kampfstile und Dunkle Kräfte: Majimas gefährliches Arsenal

Das Kampfsystem bietet den Spielern zwei Stile, zwischen denen sie je nach Situation wechseln können: den "Mad Dog"-Stil, der Majimas rasante, aggressive Seite zeigt, und den "Sea Dog"-Stil, der auf seine Pirateninstinkte setzt. Der Mad Dog-Stil kombiniert Messerangriffe mit schnellen, präzisen Schlägen und erlaubt es den Spielern, eine Wahnsinnsanzeige zu füllen, die schattenartige Doppelgänger beschwört, um die Gegner zu überwältigen. Der Sea Dog-Stil hingegen ermöglicht den Einsatz von zwei Entermessern für kraftvolle Finisher. Zudem können Spieler dunkle Gottheiten beschwören, die ihnen durch sogenannte Dunkle Instrumente zur Seite stehen – verfluchte Gegenstände, die mächtige Kreaturen wie menschenfressende Haie und riesige Affen aufs Schlachtfeld rufen.

Schiffsanpassung und Seeschlachten

Neben dem Kampfsystem spielt das Leben auf See eine zentrale Rolle. Die Spieler können über den weiten Ozean segeln, Schatzinseln erkunden und ihr Schiff, die Goro Maru, nach ihren Vorstellungen gestalten. Die Anpassungen umfassen Rüstung, Bewaffnung und die Auswahl der Crewmitglieder, deren Fähigkeiten im Kampf von Bedeutung sein können. In den Seeschlachten wird taktiert, geentert und mit Kanonenschüssen gekämpft, bevor die rivalisierenden Kapitäne in Deckkämpfen besiegt werden müssen.

Im Piraten-Kolosseum von Madlantis wartet eine spezielle Herausforderung: Spieler können in Einzel- oder Gruppenmodi gegen mehrere Crews antreten und ihre Kampffähigkeiten auf die Probe stellen. Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii erscheint am 21. Februar 2025 und will Fans der Serie mit seinen neuen Features und einer neuen Story begeistern.