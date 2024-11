Sega plant großes Comeback für Virtua Fighter

Sega hat offiziell bestätigt, dass ein neues Virtua Fighter-Spiel in Entwicklung ist. Damit bringt Sega nach fast zwei Jahrzehnten erstmals ein neues Projekt der legendären Kampfspielserie auf den Weg. Diese Ankündigung ist Teil von Segas umfassenderer Strategie, die darauf abzielt, klassische Spielemarken wiederzubeleben und ihnen eine moderne Interpretation zu geben.

Virtua Fighter: Die Rückkehr eines Klassikers

Die Virtua Fighter-Serie hat eine lange Geschichte in der Welt der Videospiele. Als eines der ersten 3D-Kampfspiele setzte es in den 90er-Jahren neue Standards und schuf eine große Fangemeinde. Das letzte Hauptspiel, Virtua Fighter 5, erschien vor 18 Jahren und wurde seitdem mehrfach neu aufgelegt, zuletzt als Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown im Jahr 2021. Trotz dieser Neuauflagen sehnten sich viele Fans nach einem völlig neuen Teil, der die Serie in die heutige Zeit bringt und sie technisch und spielerisch weiterentwickelt.

Sega plant Revival-Klassiker und Animationsserien

In einem Interview mit VGC enthüllte Justin Scarpone, Segas globalem Leiter für Transmedia: "Wir haben derzeit eine Reihe von Titeln in Entwicklung, die in diese Legacy-Kategorie fallen, die wir letztes Jahr bei den Game Awards angekündigt haben: Crazy Taxi, Jet Set Radio, Streets of Rage, Shinobi", erklärte er. Darüber hinaus arbeitet Sega an transmedialen Projekten, die Animationsserien und Live-Action-Filme für einige dieser Klassiker einschließen sollen. Diese zusätzlichen Formate sollen die Spiele unterstützen und ein breiteres Publikum erreichen.

Fans dürfen also gespannt sein, denn Sega plant, diese Neuauflagen und möglicherweise sogar Erweiterungen ihrer Klassiker in den nächsten Jahren zu veröffentlichen. Konkrete Details oder Release-Daten wurden zwar noch nicht bekannt gegeben, aber die Rückkehr von Virtua Fighter deutet darauf hin, dass Sega seine klassischen Marken nicht nur bewahren, sondern ihnen auch neues Leben einhauchen will. Ein klares Zeichen, dass Sega den Wert seiner alten Marken schätzt und ihnen eine neue Rolle in der Zukunft einräumen möchte.