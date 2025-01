Beim Civ World Summit könnt ihr den Release von Sid Meier’s Civilization 7 vorfeiern: Am 8. Februar 2025 in Hamburg und im Stream – Mit Neuigkeiten und einer großen Ankündigung

Sid Meier’s Civilization 7 erscheint in wenigen Wochen, und 2K feiert diesen Titel mit einem ganz besonderen Event: dem Civ World Summit. Das Event verspricht spannende Inhalte für alle Fans der ikonischen Strategiespiel-Reihe – egal ob vor Ort in Hamburg oder bequem von zu Hause aus im Stream.

Civilization 7 Genre: rundenbasiertes Strategiespiel

Plattform: PC, PS5, Switch, Xbox Series

Release: 11.Februar 2025

Entwickler / Publisher: Firaxis Games / 2K Games

Showdown und Entertainment live aus Hamburg

Der Civ World Summit findet am Samstag, den 08. Februar 2025, um 17:00 Uhr statt und wird live aus dem XPERION in Hamburg übertragen. Die Moderation übernehmen Sarah Engel, Community Managerin bei Firaxis, und der beliebte Civilization-Creator PotatoMcWhisky. Unterstützt wird das Duo von Rocket Beans TV. Ein Entertainment-Programmpunkt des Abends ist der Community-Showdown, bei dem fünf Persönlichkeiten aus der Civilization-Community gegeneinander antreten. Die Namen der Teilnehmenden werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben. Für alle, die das Event vor Ort erleben möchten, sind Tickets erhältlich. Diese könnt ihr auf der auf dieser Website bestellen.

Streams und exklusive Belohnungen

Alternativ wird das Event online auf dem Firaxis Games Twitch-Kanal, dem Civilization YouTube-Kanal und der Civilization Facebook-Seite übertragen. Fans können so von überall einschalten, um gemeinsam den Release zu feiern.

Zuschauer des Streams dürfen sich außerdem auf einen besonderen Twitch Drop freuen: Das exklusive "Chavalry Charge Banner" für ihr In-Game-Profil. Dafür benötigt man lediglich einen Twitch-Account, einen verbundenen 2K-Account und muss die Belohnung innerhalb von 24 Stunden einlösen. Eine vollständige Anleitung hierzu gibt es auf der Civilization 7 Twitch Drops-Seite. Die Belohnung ist eine tolle Möglichkeit, sich schon jetzt auf Civilization 7 einzustimmen.

Fans können sich aber auch schon auf eine große Ankündigung freuen, die während des Livestreams geplant ist.

Die Community von Civilization kann sich also den 08. Februar 2025 um 17:00 Uhr im Kalender eintragen, um das Event nicht zu verpassen. Es könnte für echte Fans der Reihe ein cooles Event werden, um die Veröffentlichung von Civilization 7 zu feiern. Erst vor Kurzem wurde bekannt gegeben, dass Civilization 7 den Gold-Status erreicht hat.