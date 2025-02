Deck of Haunts: In diesem Roguelike-Deckbuilder seid ihr das Horror-Haus, das die Besucher in den Wahnsinn oder Tod treibt

Ihr wisst, ich liebe Roguelike-Deckbuilder. Es gibt allerdings ziemlich viele Spiele in diesem Genre und auch viele, die nicht viel Neues mitbringen. Deshalb erregt es meine Aufmerksamkeit besonders, wenn ein solches Spiel ein unerwartetes Gameplay-Element oder einen interessanten Twist mit ins Deck mischt. Bei Deck of Haunts ist das der Fall. Das Spielfeld ist hier ein Horror-Haus, in dessen Zimmer ihr von oben herabblickt. Dort seht ihr auch Menschen, Besucher, neugierige Personen, die sich zutritt zu diesem unheimlichen Haus im Wald verschaffen.

Wie viele Nächste haltet ihr aus?

Mehrere Nächste, also Runden, müsst ihr überleben. Ihr seid aber nicht die Eindringlinge, die Menschen. Ihr seid das Spukhaus. Und in eurem allerletzen Raum liegt ein lebendes Herz aus Stein, das von Hass und die Bitterkeit durchtränkt ist. Für mich sieht es eher wie eine Art dämonischer Fötus aus, einsam kauernd in einer dunklen Kammer der jahrzehntelang verlassenen Villa, versteckt hinter einem tödlichen Labyrinth aus Zimmern. Erreichen die Figuren diesen besonderen Raum, verliert es Leben. Das müsst ihr verhindern. Mehrere Nächte müsst ihr überleben und dabei helfen euch zwei Dinge.

Karten: Mit Karten könnt ihr die Menschen entweder in den Tod oder in den Wahnsinn treiben. Lebens- und Wahnsinnsleisten müssen dabei auf 0 gebracht werden. Dann stellen die Menschen keine Gefahr mehr dar und geben euch zusätzlich Ressourcen. Das schafft ihr mit den Karten in eurem Deck, das ihr nach jeder Nacht erweitert. Drei Mana pro Zug könnt ihr ausgeben. Dabei gibt es Karten, die jederzeit spielbar sind und manche, die nur auf Personen gewirkt werden können, die sich allein in einem der Räume des Hauses aufhalten.

Räume: Das Haus besteht zu Beginn aus weniger Räumen. Vor jeder Nacht könnt ihr im Tausch für eure Ressourcen weitere Räume hinzubauen, entfernen oder mit Effekten verbessern. Diese Funktion könnt ihr taktisch nutzen, um einen möglichst weiten Weg bis zum Herz des Horror-Hauses zu erschaffen und zu verhindern, dass riesige Personengruppen sich im selben Raum aufhalten. Die Karten mit Solo-Effekten sind oft stärker, zumindest kam mir das in der Demo so vor.

Deck of Haunts ist also ein Roguelike-Deckbuilder mit Top-Down-Perspektive, bei dem ihr als unheimliche Macht das Geheimnis eines Spukhauses schützen müsst. Dabei schleichen sich nicht nur nichtsahnende Zivilisten durch die Seiteneingänge eures Hauses. Auch Menschen, die sich der tödlichen Präsenz bewusst sind und sich zielgerichtet auf in die letzte Kammer des Hauses machen und so eine viel größere Bedrohung darstellen, schreiten durch die Tür.

Dabei wird es immer schwieriger die Nächte zu überleben. Klar baut ihr mehr Räume und holt euch neue Karten für euer Deck. Doch mit jeder Nacht kommen auch mehr ungebetene Gäste, die sich Wohnzimmer, Küche und Waffenkammer breitmachen.

Interesse geweckt? Auf Steam könnt ihr aktuell eine Demo auf Steam zocken, die euch einige Nächte als das tödlichste Haus der Welt spielen lässt. Für eine halbe Stunde war das echt unterhaltsam. Die Rezensionen der Demo unterstreichen das mit starken 96 Prozent positiven Wertungen.