Seit 26 Jahren hält sich Mario Party frisch! Gewinnt ein Mario Party Jamboree-Set, um das zu feiern!

Jede Mario Party Spiel ist gleich, ist doch immer dasselbe? So hört man denn immer wieder mal, praktisch seit die erste Fortsetzung für das ursprünglichen Spiels auf dem N64 erschien. Aber stimmt das auch? Natürlich nicht und damit meine ich nicht, dass die Optik etwas anderes ist oder ein paar Minispiele hier und da herumgetauscht wurden. Jedes, aber auch jedes einzelne Mario Party hatte seine eigenen Ideen und Innovationen. Sicher, es ist immer Mario Party, aber ich denke es ist Zeit einen Blick darauf zu werfen, was jedes Mario Party einzigartig machte.

Mario Party (1998 - N64): Das erste Mario Party für den N64 war eine echte Sensation. Es verband die Mechanik eines Brettspiels mit über 50 kompetitiven und kooperativen Minispielen und revolutionierte damit das Genre der Partyspiele. Mit seinen kultigen Charakteren, skurrilen Spielbrettern und einer Mischung aus Strategie, Geschicklichkeit und Glück förderte es sowohl Rivalität als auch Teamwork. Das Spielprinzip war neu und bestand aus Würfeln, Sternesammeln und Minispiel-Herausforderungen. Dadurch wurde das Spielen mit mehreren Freunden richtig dynamisch.

Mario Party 2 (1999 - N64): Mario Party 2 führte eine einzigartige Funktion ein, bei der die Charaktere thematische Kostüme (z. B. Piraten- oder Cowboy-Kostüme) trugen, die zur Umgebung des Spielfelds passten, auf dem sie sich befanden. Dies gab dem Spiel noch mehr Charme und Persönlichkeit. Bemerkenswert ist auch die Einführung des Itemsystems, das es den Spielern ermöglicht, Gegenstände während ihres Zuges strategisch einzusetzen.

Mario Party 3 (2000 - N64): Der dritte Teil führte den Duell-Modus ein, der sich auf strategische 1v1-Kämpfe konzentrierte, bei denen die Spieler Partner wie Boo oder Goomba herbeiriefen, um für sie zu kämpfen. Es war auch das letzte Mario Party für das N64 und zeichnete sich durch eine verbesserte Grafik und ausgefeilte Minispiele aus. In diesem Spiel wurde die Besetzung erweitert, indem Daisy und Waluigi als spielbare Charaktere hinzugefügt wurden.

Mario Party 4 (2002 - GameCube): Mario Party 4 markierte den Übergang der Serie auf den GameCube und war das erste Spiel, das Minispiele in vollständig gerendertem 3D präsentierte. Es enthielt außerdem riesige Geschenkboxen mit Geburtstagsmotiven für die Party jedes Charakters auf dem Spielbrett, was für noch mehr Feierstimmung sorgte. Das Spiel führte Mega- und Mini-Pilze ein, die es ermöglichten, ihre Größe zu ändern, um sich Vorteile auf dem Spielbrett zu verschaffen.

Mario Party 5 (2003 - GameCube): In diesem Spiel wurde das traditionelle Itemsystem durch das Kapselsystem ersetzt, das es den Spielern ermöglichte, Gegenstände auf das Spielbrett zu werfen, um Felder zu beeinflussen. Außerdem wurden die Spielbretter mit dem Thema „Träume“ eingeführt, die jeweils verschiedene fantastische Umgebungen darstellen, z. B. „Süßer Traum“ und „Bowsers Alptraum“. In Mario Party 5 wurde der Spielerkreis um neue Charaktere wie Toad und Buu Huu erweitert.

Mario Party 6 (2004 - GameCube): Das Spiel führte ein Mikrofon-Peripheriegerät ein, das in einer Reihe von sprachgesteuerten Minispielen verwendet wurde. Außerdem gab es einen einzigartigen Tag-Nacht-Zyklus, bei dem sich die Spielbretter und Minispiele je nach Tageszeit änderten. Diese Mechanik fügte eine strategische Ebene hinzu, da die Spieler ihre Spielweise an die sich verändernde Dynamik des Spielbretts anpassen mussten.

Mario Party Advance (2005 - GBA): Im Gegensatz zu seinen Mehrspieler-Vorgängern ist Mario Party Advance ein Einzelspieler-Spiel, in dem die Spieler Missionen in Pilz-City erfüllen. Das Spiel stützte sich stark auf seine „Gaddget“-Mini-Tools, skurrile Neuheiten wie einen Taschenrechner oder einen Wahrsager. Obwohl es einzigartig ist, wird es aufgrund seiner Abweichung vom Party-Format oft als der seltsamste Eintrag in der Serie angesehen.

Mario Party 7 (2005 - GameCube): Mario Party 7 ermöglichte es bis zu 8 Spielern, gleichzeitig zu spielen, indem sie sich die Controller teilten - eine heutzutage relativ seltene Funktion in Partyspielen. Das Thema des Spiels drehte sich um das Reisen um die Welt, wobei die Spielbretter von realen Orten wie einer tropischen Insel oder einem Kreuzfahrtschiff inspiriert waren. Außerdem wurde das Mikrofon-Zubehör noch einmal für bestimmte Minispiele verwendet.

Mario Party 8 (2007 - Wii): Als erstes Mario Party für die Wii nutzte dieses Spiel die Bewegungssteuerung, mit der die Spieler durch Schwingen oder Schütteln der Wii-Fernbedienung die Spielzüge und Aktionen ausführen konnten. Außerdem gab es Miis als spielbare Avatare in bestimmten Minispielen, die den Spielern die Möglichkeit gaben, sich selbst in den Spaß einzubringen. Das skurrile „Karneval“-Thema verband alle Spielbretter und Minispiele miteinander.

Mario Party DS (2007 - DS): In diesem Handheld-Spiel wurden die Charaktere auf eine winzige Größe geschrumpft. Die Spielbretter und Minispiele drehten sich um alltägliche Gegenstände wie einen Garten oder eine Küche. Das Spiel nutzt die DS-Hardware mit Touchscreen- und Mikrofonsteuerung optimal aus. Obwohl es sich um einen Handheld handelte, blieb der klassische Mario Party-Mehrspieler-Charme durch das lokale Spiel erhalten.

Mario Party 9 (2012 - Wii): Dieses Spiel stellte eine große Abweichung vom traditionellen Mario Party-Gameplay dar, indem alle Spieler gemeinsam in einem Fahrzeug reisen mussten. Die Spieler sammelten Mini-Sterne anstelle von Münzen und verlagerten den Schwerpunkt auf Teamwork und strategische Positionierung. Diese Änderung spaltete die Fans, fügte der Serie aber eine neue Strategieebene hinzu.

Mario Party: Island Tour (2013 - 3DS): Jedes Spielbrett in Island Tour hatte seine eigenen Regeln und bot ganz unterschiedliche Spielerlebnisse, wie z. B. ein Rennen bis zum Ziel oder das Sammeln der meisten Punkte. Die Minispiele nutzten die Funktionen des 3DS, wie das Gyroskop und den Stylus. Es gab auch einen Einzelspieler-Modus „Bowsers Turmturnier“, der Einzelspielern eine strukturierte Herausforderung bot.

Mario Party 10 (2015 - Wii U): Der Bowser-Party-Modus war ein herausragendes Feature, bei dem ein Spieler Bowser mit dem Wii U GamePad steuerte und versuchte, die anderen vier Spieler zu sabotieren. Das Spiel führte auch den Amiibo-Party-Modus ein, bei dem die Spieler Amiibo-Figuren scannen konnten, um individuelle Spielbretter freizuschalten.

Mario Party: Star Rush (2016 - 3DS): Star Rush führte simultane Züge ein, so dass sich alle Spieler gleichzeitig bewegen konnten, um das Gameplay zu beschleunigen. Außerdem wurde der Toad-Tour-Modus eingeführt, bei dem die Spieler als Toads beginnen und Mario-Charaktere für Minispiele und Bosskämpfe in ihr Team aufnehmen. Dieses gestraffte Format wurde als erfrischende Abwechslung sehr positiv aufgenommen.

Mario Party: Die Top 100 (2017 - 3DS): Dieses Spiel konzentrierte sich ganz auf Minispiele und stellte 100 der besten Minispiele aus der gesamten Geschichte der Serie zusammen. Es schloss jedoch das traditionelle Brettspiel aus, was es zu einem kompakteren Erlebnis für Fans von Minispielen machte. Obwohl es nostalgisch war, waren Kritiker der Meinung, dass es nicht die Tiefe eines vollständigen Mario Party-Spiels hatte.

Super Mario Party (2018 - Switch): Super Mario Party brachte das klassische Brettspielformat mit neuen, modernen Wendungen zurück, einschließlich einzigartiger Würfelblöcke für jeden Charakter, die eine strategische Ebene hinzufügen. Außerdem gab es bewegungsgesteuerte Minispiele und Koop-Modi, die die einzigartige Hardware der Switch nutzten. Super Mario Party wurde für die Wiederbelebung der Serie nach Jahren manchmal zu wilder Experimente gelobt.

Mario Party Superstars (2021 - Switch): Mario Party Superstars war ein Liebesbrief an die langjährigen Fans und enthielt 100 klassische Minispiele und 5 Spielbretter aus den ersten drei Mario Party-Spielen, die alle in HD aufbereitet wurden. Es gab einen Online-Modus angeboten, mit dem sich Fans weltweit verbinden und messen konnten. Superstars bediente Nostalgie-Gefühle und modernisierte gleichzeitig die klassischen Inhalte für ein neues Publikum.

