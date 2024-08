shapez 2: Technische Hürden und lange Entwicklung - So viel komplexer ist der Nachfolger

Wenn shapez 2 erscheint, wird das Spiel deutlich größer als sein Vorgänger. Das zeigt sich auch anhand des Aufwandes und der Zeit, die in die Fortsetzung geflossen sind.

Dabei gab es nach Angaben von Entwickler Tobias Springer "sehr, sehr viele" technische Hürden zu überwinden.

Sehr viel mehr Gebäude

"Wir nutzen zwar Unity, aber effektiv nur für die Benutzeroberfläche", sagt Springer im Gespräch mit Eurogamer.de.

"Sämtliche Logik, Simulation und Rendering wurden von uns manuell implementiert. Das liegt an der extremen Anforderung an die Performance - aktuell können wir ca 350.000 Gebäude mit 60 fps simulieren. Würden wir dafür die Standard-Unity Lösung verwenden, wären es optimistisch gerechnet gerade einmal 3.500 Gebäude."

"Dazu muss die sich Simulation 100% präzise verhalten - wir simulieren Fabriken, die nicht in Sicht sind, nur 3 mal pro Sekunde (statt 60), das heißt aber auch, dass jedes Gebäude exakt mit der erwarteten Geschwindigkeit arbeiten muss, da es sonst Lücken auf den Fließbändern gibt", erläutert er.

"Durch diese Technik können wir überhaupt so große Fabriken simulieren, aber wir sind immer noch daran, die letzten Präzisionsfehler zu beheben, damit die Gebäude statt 99,99% auf 100% Effizienz laufen."

Einer der nächsten Schritte wird ihm zufolge vermutlich Multi-Threading-Support für die Simulation sein. Ein Vorhaben, auf das man zwar vorbereitet sei, "aber die Umstellung wird dennoch nicht einfach werden. Dadurch sollten wir aber langfristig bis zu 1.000.000 Gebäude simulieren können."

Wie anfangs erwähnt, steckt dahinter deutlich mehr Aufwand. Der erste Teil wurde von Springer zusammen mit ein paar Freelancern in drei Monaten entwickelt.

"shapez 2 haben wir nun mit acht Leuten in Vollzeit ca. 2 Jahre entwickelt", verrät er. "Es ist also alles deutlich größer und professioneller geworden - während sich shapez 1 eher wie ein Hobby-Projekt anfühlt, ist shapez 2 nun ein vollständiges, professionell entwickeltes Produkt - worauf ich sehr stolz bin!"

Große Wünsche bleiben für ihn nicht offen, was auch an der Unabhängigkeit liegt: "Dadurch, dass wir keinen externen Druck durch Publisher oder Investoren haben, konnten wir tatsächlich so lange entwickeln, bis wir das Gefühl hatten, das Spiel ist in einem Zustand, in dem wir damit zufrieden sind und wir keine großen Kompromisse eingehen müssen", sagt Springer.

"Wir haben natürlich noch viele Pläne für die Zukunft und Verbesserungen sind immer möglich, aber (jetzt im Nachhinein tatsächlich erstaunlich) haben wir erst mal alle Features implementiert, die wir einbauen wollten!"

shapez 2 startet am 15. August 2024 auf Steam in den Early Access.