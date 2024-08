shapez 2: Nachfolger des beliebten Fabrikspiels setzt voll aufs Gameplay, Grafik ist zweitrangig

2020 erschien das Fabrikspiel shapez des deutschen Entwicklerstudios tobspr Games und wurde mit mehr als 500.000 Verkäufen zum Überraschungshit. Aufgrund des Erfolges landete Entwickler Tobias Springer im Jahr 2023 auch auf der "Forbes 30 under 30"-Liste. Nun steht mit shapez 2 die Fortsetzung in den Startlöchern, die in vielerlei Hinsicht verbessert wird.

Eine der größten Veränderungen bei shapez 2 im Vergleich zum Vorgänger ist zum Beispiel der Wechsel von 2D und 3D. Hätte das auch beim ersten Teil schon funktioniert?

Voller Fokus auf Gameplay und Mechaniken

"Ich habe damals mit einem vorherigen Spiel den Fehler gemacht, mich zu sehr auf die Technologie und Darstellung zu fokussieren, aber das Gameplay zu vernachlässigen", erzählt Tobias Springer im Gespräch mit Eurogamer.de.

"Bei shapez wollte ich es daher damals besser machen - 100% Fokus auf Gameplay und Mechaniken, mit zweitrangiger Grafik. Damals war die Firma ja auch noch sehr klein, das heißt, es hätte gar nicht die Kapazität dafür gegeben, alles in 3D zu entwickeln - oder zumindest nur auf Kosten des Gameplays oder Features. Erst durch den Erfolg von shapez wurde es also überhaupt möglich, shapez 2 in 3D und mit ca. 20-fach höherem Budget zu entwickeln. Nur dadurch, dass ich nun ein Team habe, können wir uns sowohl auf die visuelle Repräsentation als auch auf das Gameplay fokussieren."

Der Wechsel zur 3D-Grafik ist eine der offensichtlichsten Änderungen im Nachfolger, mache aber insgesamt nur einen "kleinen Teil der Verbesserungen" aus.

"Wir haben damals die Community gefragt, was sie in einer Fortsetzung sehen wollen, und tatsächlich fast alles implementiert. Beispielsweise erlaubt das Bauen auf mehreren Ebenen nun viel kompaktere Layouts. Es gibt Züge für den effizienten Transport von Formen, mehrere neue Mechaniken zum Verarbeiten von Formen, Flüssigkeiten, ein komplett neues Forschungssystem, mehrere Gamemodes & Schwierigkeiten, hexagonale Formen und vieles mehr."

"Dazu haben wir versucht, Feedback aus shapez 1 einzubauen, und alle möglichen Quality-of-life-Features eingebaut - mit dem Ziel, das Spiel möglichst nutzerfreundlich zu machen. Zum Beispiel eine Blueprint Library, offene und animierte Gebäude, ein besseres Tutorial, spiegelbare Gebäude und Blueprints, Undo/Redo, Belt-Anker und vieles mehr. Selbst vor Release haben wir jetzt schon von Streamern Lob für die Umsetzung erhalten, beispielsweise das einfache Platzieren von Fließbändern im Vergleich zu anderen Fabrikspielen."

Laut Springer versuchte man, sämtliches Feedback zu shapez 1 für shapez 2 umzusetzen. Dafür wurden die Fans auch direkt befragt.

"Wir haben zum Entwicklungsstart die Community gefragt, welche Features sie in einer Fortsetzung sehen wollen, und was das shapez-Franchise für sie ausmacht", erläutert er.

"Bei der Umfrage haben fast 2.000 Spieler teilgenommen und das hat die gesamte Entwicklung beeinflusst. Während der Zeit kamen sehr viele Fortsetzungen heraus, die die Erwartungen der Spieler nicht erfüllen konnten, und wir wollten genau das vermeiden. Ich glaube, das ist auch ein großer Vorteil von shapez 2 - wir können von vielen Dingen in shapez 1 lernen und sie jetzt noch besser machen."

shapez 2 startet am 15. August 2024 auf Steam in den Early Access.