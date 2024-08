shapez 2: Fabrikspiel startet bald in den Early Access - So soll am Ende jeder davon profitieren

Am 15. August 2024 startet das Fabrikspiel shapez 2 in den Early Access auf Steam.

Was aber nach Angaben von Entwickler Tobias Springer nicht bedeutet, dass das Spiel noch nicht fertig wäre.

Verbesserungen durch den Early Access

"Early Access ist für uns vor allem eine Möglichkeit zu zeigen, dass wir planen, das Spiel noch weiter zu verbessern", sagt Springer im Gespräch mit Eurogamer.de.

"Theoretisch könnte shapez 2 also jahrelang in Early Access bleiben, vergleichbar mit anderen großen Spielen im Genre. Das soll aber nicht heißen, dass shapez 2 noch nicht fertig ist - sondern dass wir weiterhin planen, Updates und neuen Content zu veröffentlichen. Wie lange genau, hängt davon ab, wie erfolgreich das Spiel ist."

Einer der Faktoren dafür, mit dem Nachfolger zuerst in den Early Access zu gehen, war der Erfolg des ersten Teils.

"shapez 1 war unerwartet sehr erfolgreich und ist auch nach mehreren Jahren immer noch sehr beliebt", erläutert er. "Wir sind natürlich sehr dankbar dafür, das erhöht aber natürlich auch den Druck für den Nachfolger."

"Seit der Bekanntgabe, dass wir an shapez 2 arbeiten, bekommen wir bereits sehr viel Aufmerksamkeit für das Spiel, was sich auch an über 315.000 Wishlist-Einträgen zeigt. Auf der anderen Seite heißt das aber auch, dass wir bereits mit hohen Erwartungen konfrontiert werden. Das war für uns ein Grund, direkt von Anfang an die Community einzubeziehen, um sicherzustellen, dass wir eine Fortsetzung entwickeln, die (hoffentlich) alle Erwartungen erfüllt, und war auch einer der Faktoren für Early Access."

Während er den ersten Teil noch größtenteils alleine mithilfe einiger Freelancer entwickelte, besteht das Team mittlerweile aus acht Personen, die rund um die Welt verteilt sind. Die Arbeit von zuhause sieht er dabei keineswegs als Problem.

"Für uns ist Full Remote tatsächlich ein riesiger Vorteil", betont Springer. "Dadurch, dass wir weltweit suchen, haben wir viel mehr Auswahl und konnten ein super Team zusammenstellen. Die Flexibilität bei den Arbeitszeiten und Arbeitsplatz / Ort ist aber auch ein großes Plus, das mittlerweile keiner mehr missen will."

"Natürlich gibt es auch Herausforderungen - bis auf unser jährliches Team-Event sehen wir uns nie in Person. Wir versuchen das durch virtuelle Events auszugleichen, aber es ist natürlich nicht dasselbe."