shapez 2: Ist das Fabrikspiel wirklich nur für "Enthusiasten" gedacht?

Das kommende shapez 2 ist ein Fabrikspiel, das nach offiziellen Angaben "auf Enthusiasten zugeschnitten" ist.

Aber schließt man damit nicht gleichzeitig Einsteigerinnen und Einsteiger aus? Oder können die damit ebenfalls ihren Spaß haben?

Jeder ist willkommen

"Wir arbeiten immer mit dem Motto 'Low skill floor, high skill ceiling'", sagt Entwickler Tobias Springer im Gespräch mit Eurogamer.de.

"Alle Mechaniken sind darauf ausgelegt, dass sie mit wenig Aufwand und Vorwissen direkt funktionieren. Im Laufe der Zeit entdecken Spielerinnen und Spieler dann weitere Möglichkeiten, effizienter zu bauen."

Dabei nennt er folgendes Beispiel: "Während also ein neuer Spieler sich Gedanken macht, wie er eine Form grün anmalen kann, versucht sich der Enthusiast daran, 9.000 fortgeschrittene Formen pro Minute gleichzeitig abzuliefern."

Es gibt im Spiel weder Gegner noch Zeitlimits, dadurch werden Experimente und Fehler nicht bestraft. Jeder könne in seinem ganz eigenen Tempo spielen.

"Weiterhin haben wir sehr, sehr viel Zeit in das Tutorial und Playtests investiert, um die Einstiegshürde so gering wie möglich zu halten", versichert Springer. "Ziel war es, neuen Spielern durch shapez 2 auch den Einstieg in das Automatisierungs-Genre zu ermöglichen."

"Man kann als neuer, Genre-unbekannter Spieler also ohne Probleme in shapez 2 einsteigen. Ob einem das Automatisierungs-Genre dann Spaß macht, muss jeder für sich selbst herausfinden."

shapez 2 startet am 15. August 2024 auf Steam in den Early Access.