Shenmue 3: Publisher-Wechsel weckt Hoffnungen zu Release auf weiteren Plattformen

Der Publisher-Wechsel von Shenmue 3 sorgt für neue Hoffnungen bei Fans der beliebten Serie. Die Rechte gingen von Ys Net, dem Studio von Schöpfer Yu Suzuki, an den deutschen Publisher ININ Games über. Dieser Schritt könnte eine Multiplattform-Veröffentlichung des Spiels ermöglichen – insbesondere auf Xbox und Nintendo Switch. Die Ankündigung hat nicht nur Erwartungen an eine breitere Verfügbarkeit geweckt, sondern auch die Diskussionen über eine mögliche Fortsetzung der Reihe angeheizt.

Ein Wendepunkt für Shenmue 3

Ys Net wurde von Yu Suzuki speziell für die Produktion von Shenmue 3 gegründet. Das Spiel war zunächst exklusiv für PS4 und den Epic Games Store erhältlich und wurde erst später über Steam veröffentlicht. Bis heute bleibt das Spiel jedoch auf PS4 und PC beschränkt. Der Wechsel zu ININ Games könnte nun einen entscheidenden Wendepunkt markieren. Der Publisher hat Erfahrung mit Remakes und Neuauflagen japanischer Spiele, darunter Suzukis aktuelles Werk Air Twister, das erfolgreich von Apple Arcade auf Konsole und PC portiert wurde. ININ Games ist bekannt für seinen Fokus auf Zugänglichkeit und Nostalgie – zwei Faktoren, die perfekt zum Shenmue-Erbe passen.

Neue Plattformen und eine vielversprechende Zukunft

Laut einer Pressemitteilung plant ININ Games, Shenmue 3 in die "nächste Phase" zu bringen. Dabei soll das "Erbe der Serie" respektiert und die Verfügbarkeit für neue Plattformen sichergestellt werden. Das weckt bei Fans Hoffnungen auf Portierungen für Xbox und Switch. Der Publisher hat sich mit Veröffentlichungen wie Wonder Boy: Asha in Monster World, Space Invaders Forever und Taito Milestones einen Namen gemacht.

Für viele Fans bleibt der Wunsch nach Shenmue 4 das ultimative Ziel. Anfang des Jahres sorgten Fangruppen mit einer Billboard-Kampagne in New York für Aufmerksamkeit. ININ Games scheint die Erwartungen der Fangemeinde ernst zu nehmen. Der Wechsel könnte nicht nur Shenmue 3 auf weitere Konsolen veröffentlichen, sondern auch endlich den Weg für eine langersehnte Fortsetzung ebnen. Der Publisher steht vor der Herausforderung, die Zukunft einer Kultserie der Videospielgeschichte erfolgreich zu gestalten.