Shinobi: Art of Vengeance von den Machern von Streets of Rage 4 erscheint noch dieses Jahr

Dass Sega alte Franchises wiederbeleben möchte, ist kein Geheimnis. Mit Shinobi: Art of Vengeance ernten wir nun die ersten Früchte dieser Bemühungen

Dabei handelt es sich um einen "modernen Ansatz" für die klassische Hack'n'Slash-Reihe, das Spiel soll am 29. August 2025 für PC, Nintendo Switch, PlayStation und Xbox erscheinen.

Ein 2D-Action-Plattformer

Hinter dem Projekt steht das Entwicklerstudio Lizardcube, das im Jahr 2020 Streets of Rage 4 veröffentlicht hat.

Shinobi: Art of Vengeance ist ein 2D-Action-Plattformer, der in einer "einzigartig illustrierten Welt" spielt, in dem sich der langjährige Shinobi-Protagonist Joe Musashi auf einen Rachefeldzug begibt, nachdem sein Dorf zerstört und sein Clan zu Stein verwandelt wurde.

Viele Waffen und Wege

Mit einem "riesigen" Ninja-Arsenal - darunter das Katana Oborozuki, Kunai, Ninjutsu-Künste und Ninpo – kämpft ihr euch durch ein Land voller Gegner und "überlebensgroßer" Bosse.

Sega und Lizardcube sprechen hierbei von "grenzenlosen Kombos mit einzigartigen Kampfbewegungen", ebenso werden Amulette erwähnt, die verbesserte Fähigkeiten bieten, und speziellen Werkzeuge, die den Spielerinnen und Spielern helfen, Hindernisse zu überwinden und neue Wege durch die "mehr als ein Dutzend" Stages von Art of Vengeance zu finden.

Erscheint in zwei Editionen

Die Veröffentlichung, ist wie anfangs erwähnt, für den 29. August 2025 geplant. Bedient werden neben dem PC die Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S, PlayStation 5 und Nintendo Switch. Der Preis des Spiels liegt bei 29,99 Dollar.

Für 39,99 Dollar bekommt man auch eine Digital Deluxe Edition inklusive Early Access und Season Pass. Dieser umfasst ein digitales Artbook und den Soundtrack, eine Sega Villains Stage (erscheint Anfang 2026 mit Bossen, die von Sega-Bösewichten inspiriert sind) und ein "Starter Pack" mit Ghost Outfit, Medic Lite Amulet und etwas In-Game-Währung Bei einer Vorbestellung spart ihr 10 Prozent und bekommt dazu noch das Original Arcade Outfit und das Fortune Hunter Amulet