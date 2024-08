Shroud steckt hinter Spectre Divide: Großer Streamer zockt eigenes FPS im Video

Spectre Divide macht jede Menge Spaß. Für ein paar Stunden durfte ich den taktischen Shooter anzocken. Hinter dem kostenlosen Spiel steckt ein bekannter Content-Creator, den ihr vielleicht von CS:GO kennen könntet.

Shroud zeigt Spectre Divide

Es ist Shroud. Der Ex-CS:GO-Profi bringt sein erstes eigenes Spiel heraus und bisher sieht es ziemlich vielversprechend aus. Seit der frühen Alpha hat der berühmte Spieler mit Entwickler Mountaintop zusammengearbeitet und seine Erfahrungen zum Design und Tuning eingebracht.

Shroud ist ein wirklich großer Player. Der Ex-Esport-Profi hat sich einen Namen gemacht und besitzt 6,84 Millionen Abonnenten auf YouTube und 11 Millionen Follower auf Twitch. Nur damit ihr neben der Straße auch die Hausnummer kennt.

In einem 30-minütigen Video stellt Shroud sein Spiel vor. Er zockt Spectre Divide hier mit zwei Freunden gegen drei Entwickler des Spiels. Die 3-gegen-3-Kämpfe sind aber dynamischer und spannender als ihr vermutet, denn Spectre Divide bringt frischen Wind in das Genre der taktischen Shooter.

Eine ganz besondere Mechanik steht bei diesem FPS im Fokus. Ihr kontrolliert zwei Charaktere in Echtzeit und wechselt zwischen ihren Körpern diese nach Belieben hin und her. Die Position der beiden Figuren spielt dabei eine große Rolle. Auch viele Fähigkeiten liefern viele Möglichkeiten, diese Mechanik kreativ zu nutzen. Oh, und es bedeutet natürlich, dass jeder zwei Leben hat.

Wer Spectre Divide selbst ausprobieren möchte, kann dies am 3. August zwischen 21:00 Uhr und 5:00 Uhr des Folgetages tun. Hier bietet Mountaintop einen Playtest an. Für diesen müsst ihr euch anmelden. Dafür schmeißt ihr Spectre Divide auf eure Steam-Wunschliste und geht dann zur Steam-Seite des Spiels. Dort findet ihr einen Button, mit dem ihr eine Zugangsanfrage schicken könnt.