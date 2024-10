Sifu im Game Pass: Mit diesen neuen Spielen geht es bald weiter

Microsoft hat am Nachmittag die ersten neuen Spiele für den Game Pass im Oktober bekannt gegeben.

Zu den Neuzugängen in diesem Monat zählen unter anderem Sifu und Inscryption.

Startet mit diesen Spielen in Oktober

Los geht es am 2. Oktober 2024 mit MLB The Show 24 (Konsole - Game Pass Standard). Wer Baseball mag und gerne selbst ein paar Bälle schlagen oder werfen möchte, kann das hier tun.

Ebenfalls am 2. Oktober 2024 kommen auch noch Open Roads (Konsole - Game Pass Standard) und Sifu (Cloud, Konsole, PC - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard) hinzu. In Open Roads geht ihr gemeinsam mit Tess und ihrer Mutter auf eine Reise in die Vergangenheit, die ihr nie vergessen werdet. Unterdessen prügelt ihr euch in Sifu mit zahlreichen Gegenspielern im Kung-Fu-Stil.

Mad Streets (Cloud, Konsole, PC - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard) ist wiederum ab dem 7. Oktober 2024 verfügbar. Es ist ein Physik-basiertes Partyspiel und Brawler zugleich, ihr könnt euch also mit Freundinnen und Freunden prügeln.

Bleibt noch Inscryption (Cloud, Konsole, PC - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard), das am 10. Oktober 2024 zur Game-Pass-Bibliothek hinzugefügt wird. Das Spiel ist ein Deckbuilding-Roguelike mit Rätseln im Escape-Room-Stil und psychologischem Horror.

Hier noch einmal im Überblick:

2. Oktober 2024: MLB The Show, Open Roads und Sifu

7. Oktober 2024: Mad Streets

10. Oktober 2024: Inscryption

Gleichermaßen weist Microsoft noch einmal darauf hin, dass jüngst All You Need Is Help (Cloud, Konsole, PC - Game Pass Ultimate, PC Game Pass), Legend of Mana (Cloud, Konsole, PC - Game Pass Ultimate, PC Game Pass), Trials of Mana (Cloud, Konsole, PC- Game Pass Ultimate, PC Game Pass) und We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie (Cloud, Konsole, PC - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard) hinzugefügt wurden.

Was Game Pass Perks anbelangt, könnt ihr euch aktuell ein MVP Pack 3 für MultiVersus, ein Welcome Pack für EA Sports FC 25 (mit EA-Platy-Mitgliedschaft) und ein Combat Pack für XDefiant sichern.

Indes verlassen am 15. Oktober 2024 diese Titel die Game-Pass-Bibliothek: