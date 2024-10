Silent Hill 2 Remake (2024) - Komplettlösung, Tipps und Tricks

Silent Hill 2 Remake ist da, 2024, nicht das alte Remaster und alles ist anders! Jedes Puzzle, jedes Rätsel, jede Karte, alles wurde neu für das Remake von Silent Hill 2 gedacht und gemacht. Das heißt auch, dass alte Lösungen euch nicht mehr helfen, ich braucht eine neue Komplettlösung wie diese hier. Wir zeigen euch den kompletten Weg durch Silent Hill 2 Remaster, alle Fundorte der wichtigen Gegenstände und Items, auch die der nicht so wichtigen, wo ihr Munition und Heilung findet und vieles mehr. Viel Spaß und gruselt euch schön im Silent Hill 2 Remake!

Silent Hill 2 Remake Komplettlösung Inhalt

Allgemeine Tipps und Tricks

Silent Hill (Ostseite)

Woodside Appartments

Blue Apartments

Silent Hill (Westseite)

Brookhaven Krankenhaus

Krankenhaus (Albtraum)

Silent Hill bei Nacht

Silent Hill Geschichtsverein

Toluca Gefägnis

Das Labyrinth

Lakeview Hotel

Lakeview Hotel (Albtraum)

Silent Hill 2 Remake – Die Schwierigkeitsgrade

Silent Hill 2 Remake bietet euch zum Start zwei wichtige Dinge an: Die Schwierigkeitsgrade für Kämpfe und für Rätsel werden getrennt eingestellt, jeweils als entweder leicht, mittel oder schwer.

Bei den Kämpfen ist das nicht so wild, weil ihr das jederzeit innerhalb des Spiels ändern könnt. Sind euch die Gegner zu einfach oder zu schwer, dann geht ins Optionsmenü und ändert das. Ihr müsst nicht das Spiel neu starten. Leicht oder schwer bedeutet, dass Gegner weniger oder mehr aushalten, aber nicht mehr oder weniger zahlreich sind. Sie sind immer an den gleichen Stellen, in der gleichen Zahl und die Lösung hierfür gilt für alle drei Schwierigkeitsgrade. Nur eben, dass ihr auf schwer wahrscheinlich eher zwei, drei Treffer mehr braucht, um einen Gegner zu erledigen oder ein oder zwei weniger, wenn ihr auf leicht spielt.

Kämpfe könnt ihr immer ändern, aber die Puzzles sind eine Entscheidung, die ihr pro Durchgang nur einmal macht.

Der Schwierigkeitsgrad der Puzzles funktioniert anders. Ihr MÜSST euch zu Beginn final entscheiden. Einmal gestartet, kann er innerhalb dieses Spieldurchgangs nicht geändert werden. Um den Schwierigkeitsgrad der Rätsel zu ändern, müsst ihr das Spiel von vorn beginnen. Und die Unterschiede sind relativ drastisch. Mittel ist ungefähr das, was man von einem Horror-Survival dieser Art erwartet. Ihr müsst an bestimmten Punkten schon das Gehirn auf Touren bringen, aber nicht zu sehr. Ihr solltet selten länger als 20 Minuten irgendwo festhängen. Schwer dagegen meint das ernst. Wo man in anderen Spielen vielleicht einfach nur vier statt drei Dinge finden muss, will Silent Hill 2 Remake euch denken sehen! Hinweise zu den Puzzles sind sehr vage, aus einfachen Zahlenrätseln werden echte Matheaufgaben und Lösungsreime werden sehr kryptisch. Startet das also nur, wenn ihr euch sicher seid, dass ihr beim Spielen nachdenken wollt.

Wo man in Silent Hill 2 Remake Munition und Heilung findet

Silent Hill 2 Remake ist wie sein Original ein Survival-Horror-Spiel. Das heißt, dass euch das Spiel nie zu viel Munition und Möglichkeiten zur Heilung geben will, ihr sollt euch schließlich nicht zu sicher fühlen. Gleichzeitig ist es aber auch ein modernes Spiel und will euch nicht in eine Sackgasse manövrieren, nur weil ein Kampf mal nicht so gut lief. Deshalb nutzt Silent Hill 2 Remake eine Mechanik, die es sich bei Resident Evil abguckte.

Nicht enntäuscht sein, wenn die Schublade leer ist, das heißt nur, dass ihr gut ausgestattet seid.

Ihr findet immer das, was ihr braucht (plus ein wenig extra). Aus diesem Grund sind im Spiel zig Schubladen und Schränke verteilt, die ihr öffnen könnt. Oft genug sind die leer und das hat einen einfachen Grund: Ihr habt genug Zeug dabei. Erst wenn das Spiel den Eindruck hat, dass ihr für den Punkt, an dem ihr seid, kritisch wenig Ressourcen im Gepäck habt, werden mehr Schubladen auch gefüllt sein. Auf diese Weise müsst ihr nicht in Panik verfallen, wenn es mal knapp wird, aber ihr könnt euch nicht endlos horten. Aus diesem Grund steht in der Lösung auch ganz oft, dass ihr irgendwo zwei Schubladen habt statt was drain zu finden ist. Das könnte sich nämlich jederzeit ändern. Es gibt aber auch genug Stellen, wo Munition und Heilung fest platziert sind, das lest ihr dann hier auch.

Schießen, Schlagen oder Flüchten – So kämpft ihr in Silent Hill 2 Remake

Im Grunde habt ihr bei jedem Kampf die Frage: Flüchte ich, schlage ich zu oder schieße ich? Schießen ist meist am einfachsten, kostet aber natürlich knappe Munition. Selbst sichere Kopftreffer erledigen Gegner nicht sofort, aber es kann die Sache wert sein. Mannequins zum Beispiel halten nur drei Schuss mit der Pistole aus, sind aber schwieriger zu erschlagen. Das ist nur ein kleiner Preis, um diese lästigen Biester schnell loszuwerden.

Schießen, Schlagen oder Flüchten, die Frage werdet ihr euch immer wieder stellen.

Die normalen Spuck-Monster dagegen haben recht einfache Abläufe bei Angriffen und Bewegungen. Wenn ihr ein wenig Platz nach hinten habt, könnt ihr sie leicht erschlagen. Krankenschwestern mit Keulen lassen sich mit etwas Übung leicht erschlagen, solche mit Messern dagegen nicht so sehr, da solltet ihr schießen. Mit anderen Worten, es hängt immer ein wenig davon ab, aber ihr werdet euren Rhythmus finden.

Am wichtigsten ist es aber sich daran zu erinnern, dass ihr nicht für den Bodycount hier seid. Monster müssen nicht sterben, ihr könnt auch einfach wegrennen, wenn ihr in der Gegend nichts bestimmtes zu tun habt. Manchmal ist es auch die einzige sinnvolle Aktion, so zum Beispiel, wenn ihr im ersten Abschnitt durch Neelys Bar kamt und Silent Hill plötzlich voll von Monstern ist. Später habt ihr Passagen, wo ihr nur einen Gegenstand aus einem bestimmten Bereich braucht, danach dann aber nie wieder da hinmüsst. Silent Hill 2 Remake liebt es natürlich genau dann die Monster loszuschicken, wenn ihr den Gegenstand habt, aber an mehr als eine Stelle könnt ihr einfach durchrenne, ein wenig die Ausweichtaste benutzten und einfach flüchten. Behaltet das immer im Hinterkopf.