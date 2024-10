Silent Hill 2 Remake - Alle acht Enden und wie ihr sie erreicht

Es gibt in Silent Hill 2 Remake natürlich wieder mehr als nur ein Ende und sogar mehr als im 2001er-Original. Hier lest ihr nicht nur, was ihr tun müsst, um alle Enden in Silent Hill 2 Remake zu erreichen, sondern auch, wie dafür nur zwei Spieldurchgänge ausreichen. Ihr müsst das Spiel also nicht zigmal spielen, um alle Enden zu sehen.

Offensichtlich gibt es hier einige Spoiler. Ich vermeide detailliertes Nacherzählen, aber gebe doch etwas Kontext, damit ihr versteht, warum ihr manche Dinge machen sollt. Also, ihr seid gewarnt. Viel Spaß beim Erreichen aller Enden in Silent Hill 2 Remake.

Silent Hill 2 Remake Ende 1: Verlassen

In diesem Ende verlassen James und Laura gemeinsam Silent Hill.

Haltet James so gut es geht bei voller Gesundheit . Je schneller der rote Warn-Status verschwindet, desto besser. Das heißt nicht, dass ihr in der gleichen Sekunde einen Heiltrank kippen müsst, aber wenn ihr nach einem Kampf verletzt seid, dann lauft nicht lange rot herum, sondern heilt euch.

. Je schneller der rote Warn-Status verschwindet, desto besser. Das heißt nicht, dass ihr in der gleichen Sekunde einen Heiltrank kippen müsst, aber wenn ihr nach einem Kampf verletzt seid, dann lauft nicht lange rot herum, sondern heilt euch. Wenn es rot um den Screen wird, dann heilt euch besser schnell für das Verlassen und Maria Ende.. So wie das Heilen zeigt, dass James leben will, würde Angelas Messer bedeuten, dass er sich etwas antun möchte. Schaut euch Angelas Messer im Inventar nicht weiter an . Es ist keine Waffe, ignoriert es einfach.

. Es ist keine Waffe, ignoriert es einfach. Kümmert euch nicht um Maria , jedenfalls nicht mehr als nötig – ihr müsst sie schon vor Monstern retten. Schaut im Krankenhaus nicht nach, wie es ihr geht. Wenn ihr es doch tut und die restlichen Punkte hier passen, blockiert es das Ende nicht unbedingt, aber ihr riskiert es zumindest. Ihr könnt auch ganz auf Nummer sicher gehen: Wenn Maria sich im Krankenhaus und später im Labyrinth ausruht, dann geht nicht von euch aus in diese Räume zurück, um nach Maria zu schauen. Sprecht auch nicht mit ihr an der Villa Baldwin.

, jedenfalls nicht mehr als nötig – ihr müsst sie schon vor Monstern retten. Schaut im Krankenhaus nicht nach, wie es ihr geht. Wenn ihr es doch tut und die restlichen Punkte hier passen, blockiert es das Ende nicht unbedingt, aber ihr riskiert es zumindest. Ihr könnt auch ganz auf Nummer sicher gehen: Wenn Maria sich im Krankenhaus und später im Labyrinth ausruht, dann geht nicht von euch aus in diese Räume zurück, um nach Maria zu schauen. Sprecht auch nicht mit ihr an der Villa Baldwin. Im Laufe des Spiels schaut ihr euch drei Mal oder öfter das Foto und den Brief von Mary an , den ihr zum Start des Spiels bekommt. Ihr müsst Mary näher sein als Maria, das hier hilft dabei.

, den ihr zum Start des Spiels bekommt. Ihr müsst Mary näher sein als Maria, das hier hilft dabei. Auf dem Weg zum finalen Bosskampf hört ihr Marys Stimme einen Monolog halten, bei dem sie über ihre Krankheit erzählt und sich ganz zum Schluss entschuldigt, dass sie schon zu lange erzählt. Hört euch das bis zum Schluss an, bevor ihr durch die Tür zum Boss geht.

Wenn ihr all diese Dinge einhaltet, bekommt ihr das „Verlassen“ Ende. Man könnte es, im Rahmen der Möglichkeiten, ein „gutes“ Ende nennen.

Silent Hill 2 Remake Ende 2: Maria

Das Maria-Ende erreicht ihr ähnlich dem Verlassen-Ende, mit ein paar kleinen, aber feinen Änderungen:

Bleibt gesund : Wie auch zuvor müsst ihr euch aus dem roten Bereich halten, das heißt schnell nach und auch in Kämpfen heilen, sobald der Screen sich rot verfärbt.

: Wie auch zuvor müsst ihr euch aus dem roten Bereich halten, das heißt schnell nach und auch in Kämpfen heilen, sobald der Screen sich rot verfärbt. Schaut euch NICHT Marys Foto und Brief an , überhaupt nicht. Schaut euch auch nicht Angelas Messer an.

, überhaupt nicht. Schaut euch auch nicht Angelas Messer an. Euer Fokus für das Maria-Ende ist natürlich Maria. Verbringt so viel Zeit wie möglich mit Maria , indem ihr die Gebiete besonders lange absucht und euch anguckt, wann immer sie euch folgt. Schaut immer wieder mal in den Zimmern vorbei, wenn sie sich im Krankenhaus und im Labyrinth ausruht. Wichtig ist auch Zimmer 108 im Motel, wo sie euch ein Kleid zeigt. Sprecht auch mit ihr, wenn ihr an der Villa Baldwin seid.

, indem ihr die Gebiete besonders lange absucht und euch anguckt, wann immer sie euch folgt. Schaut immer wieder mal in den Zimmern vorbei, wenn sie sich im Krankenhaus und im Labyrinth ausruht. Wichtig ist auch Zimmer 108 im Motel, wo sie euch ein Kleid zeigt. Sprecht auch mit ihr, wenn ihr an der Villa Baldwin seid. Um zu zeigen, dass ihr euch wirklich für Maria und nicht Mary interessiert, rennt auf dem Weg zum finalen Boss so schnell wie möglich durch den Gang und geht durch die Tür bevor Mary ihren Monolog beendet.

Im Maria-Ende verlässt James auch Silent Hill, aber mit Maria. Ihr werdet sehen, warum dies vielleicht kein „gutes“ Ende sein dürfte, wenn ihr es erreicht.

Silent Hill 2 Remake Ende 3: Im Wasser

Für dieses Ende müsst ihr ein wenig anders und vor allem etwas risikobereiter spielen.

James muss möglich oft und lange im roten Bereich sein. Das heißt, wenn ihr nach einem Kampf noch rot seid, sprich der Rand des Screens ist rot, am besten mit dem weißen Kreuz rechts unten, dann lasst das so. Heilt euch nur kurz vor dem nächsten Kampf, wenn ihr erwartet, wieder ins Rote zu kommen. Lasst euch bei längeren Erkundungen mit wenigen Kämpfen vorher verletzen, das maximiert die Zeit im roten Bereich ohne großes Risiko.

Das heißt, wenn ihr nach einem Kampf noch rot seid, sprich der Rand des Screens ist rot, am besten mit dem weißen Kreuz rechts unten, dann lasst das so. Heilt euch nur kurz vor dem nächsten Kampf, wenn ihr erwartet, wieder ins Rote zu kommen. Lasst euch bei längeren Erkundungen mit wenigen Kämpfen vorher verletzen, das maximiert die Zeit im roten Bereich ohne großes Risiko. Kümmert euch nicht um Maria , geht nicht in die Räume, in denen sie sich ausruht, öffnet ihr nicht die Türen, wenn ihr kurz getrennt seid und rennt durch Gebiete, in denen sie euch folgt, eher schnell durch.

, geht nicht in die Räume, in denen sie sich ausruht, öffnet ihr nicht die Türen, wenn ihr kurz getrennt seid und rennt durch Gebiete, in denen sie euch folgt, eher schnell durch. Angelas Messer ist für das Wasser-Ende wichtig. Es symbolisiert James Wunsch, sich etwas anzutun, und deshalb guckt ihr es immer wieder genau im Inventar an. Holt es am besten einmal pro neuer Location vor und inspiziert es für kurze Zeit.

James fährt bei diesem Ende in den See, um sich das Leben zu nehmen, daher machen diese Dinge Sinn dafür.

Silent Hill 2 Remake Ende 4: Stille (neues Ende im Remake)

Stille ist eines der beiden neuen Enden, die es nur im Remake, aber nicht im alten Silent Hill 2 gibt. Es ist eine Variation von "Im Wasser", daher hat eine besondere Voraussetzung:

Spielt Silent Hill 2 Remake durch und erreicht unbedingt einmal das „Im Wasser“-Ende . Dann startet ein New Game Plus.

. Dann startet ein New Game Plus. Spielt auf New Game Plus : Ich weiß, ich wiederhole mich, aber nur um klarzumachen, dass ihr nach dem „Im Wasser“ Ende kein normales neues Spiel startet, sondern explizit ein New Game Plus.

: Ich weiß, ich wiederhole mich, aber nur um klarzumachen, dass ihr nach dem „Im Wasser“ Ende kein normales neues Spiel startet, sondern explizit ein New Game Plus. Nehmt euch die Kettensäge an den Baumstämmen auf dem Weg zur Stadt mit, ihr lest hier (Kettensäge und New Game Plus) genau, wo ihr sie gleich zum Start eines New Game Plus finden könnt.

an den Baumstämmen auf dem Weg zur Stadt mit, ihr lest hier (Kettensäge und New Game Plus) genau, wo ihr sie gleich zum Start eines New Game Plus finden könnt. Mit der Kettensäge – die einzige Waffe, die ihr zu diesem Zeitpunkt habt, geht ihr zu diesem grünen Auto an der Kreuzung Nathan Avenue und Wiltse Road. Schlagt mit der Kettensäge die Scheibe ein, im Inneren findet ihr den Schlüssel der Trauer .

an der Kreuzung Nathan Avenue und Wiltse Road. Schlagt mit der Kettensäge die Scheibe ein, im Inneren findet ihr den . In diesem Auto liegt der Schlüssel zum Stille-Ende. Nachdem ihr dann das Spiel fast durchgespielt habt, kommt ihr am Ende noch einmal in der zerstörten Albtraum-Version des Hotels in das Büro des Managers . Hier steht ein Safe. Ihr braucht den Schlüssel der Trauer und den Code 314 um ihn zu öffnen. Im Inneren findet ihr eine Postkarte des Toluca Lakes .

. Hier steht ein Safe. Ihr braucht den Schlüssel der Trauer und den um ihn zu öffnen. Im Inneren findet ihr eine . Spielt das Spiel danach durch, mit der Postkarte bekommt ihr dann das Stille-Ende.

Stille zeigt euch auch James im Auto, aber hier spielt die Szene sich etwas anders ab und ist eine sinnvolle Ergänzung des vorigen Endes.

Silent Hill 2 Remake Ende 5: Wiedergeburt

Wiedergeburt ist relativ einfach zu erreichen und braucht nur ein wenig Aufmerksamkeit von euch, während ihr ein paar Sachen einsammelt:

Spielt Silent Hill 2 Remake einmal durch und startet dann ein New Game Plus .

. Ihr müsst vier Objekte finden. Das Erste ist die „Blutrote Zeremonie“ , die ihr direkt zum Start des Spiels auf dem kleinen Friedhof findet, am Wasser auf der rechten Seite des Ufers.

finden. Das Erste ist die , die ihr direkt zum Start des Spiels auf dem kleinen findet, am Wasser auf der rechten Seite des Ufers. Direkt zum Start am Friedhof findet ihr die erste Zutat für das Wiedergeburt-Ende. Das zweite Objekt findet ihr, nachdem ihr das Motel mit Maria zur Rückseite verlassen habt. Direkt gegenüber vom hinteren Tor habt ihr die Baldwin Mansion . Auf der Veranda auf einem Tisch steht das „Geweihte Öl“ , das ihr einsammelt.

. Auf der Veranda auf einem Tisch steht das , das ihr einsammelt. Das dritte Objekt ist der „Obsidian-Kelch“ , den ihr im Silent Hill Geschichtsverei n findet. Schaut euch den Ausstellungsraum an, er steht in einer Nische in der Wand, gut sichtbar.

, den ihr im n findet. Schaut euch den Ausstellungsraum an, er steht in einer Nische in der Wand, gut sichtbar. Das letzte Objekt ist das Buch der „Verlorenen Erinnerungen“ . Ihr findet es im Fundbüro des Lake View Hotels . Ihr erreicht das Fundbüro über das Café Toluca.

. Ihr findet es im . Ihr erreicht das Fundbüro über das Café Toluca. Spielt das Spiel durch, egal wie, wenn ihr die vier Objekte habt.

Wenn ihr alle vier Objekte für die Wiedergeburt habt, dann startet automatisch dieses Ende nach dem letzten Kampf.

Silent Hill 2 Remake Ende 6: UFO

Das UFO-Ende ist ein Klassiker in allen Silent-Hill-Spielen seit dem ersten Teil und natürlich als Witz gedacht. Und natürlich darf es im Remake nicht fehlen.

Startet ein neues Spiel als New Game Plus , einmal müsst ihr Remake also normal durchgespielt haben.

, einmal müsst ihr Remake also normal durchgespielt haben. Wenn ihr in Silent Hill angekommen seid und das erste Monster hinter euch habt, erreicht ihr die Straßenecke Katz und Neely, wo ihr den Großmarkt habt und auf gegenüber Big Jays Kneipe. Geht an Big Jays vorbei nach Norden und ihr seht ein Polizeiauto vor einem Juwelier parken. Schlagt die links Scheibe des Juweliers ein und ihr findet den blauen Edelstein .

parken. Schlagt die links Scheibe des Juweliers ein und ihr findet den . Nur im New Game Plus liegt der blaue Edelstein in der Auslage des Juweliers. Im Musikgeschäft Groovy Music findet ihr ein Magazin über Außerirdische mit den Hinweisen, wo ihr den blauen Edelstein benutzen sollt. Das ist aber seeehr vage gehalten. Aber ihr müsst ihn an vier Orten im Inventar aufrufen und untersuchen.

Der erste Ort ist das Dach der Saul Street Apartments .

. Der zweite Ort ist der Pier im Rosewater Park .

. Der dritte Ort ist das Dock des Lakeview Hotels oben zum Wasser hin.

zum Wasser hin. Der letzte Ort ist Raum 312 im Lakeview Hotel.

im Lakeview Hotel. Wenn ihr den Blauen Edelstein an den ersten drei Orten untersucht, muss er kurz aufleuchten und ein Alien-Soundeffekt kommt. Dann habt ihr es richtig gemacht.

kommt. Dann habt ihr es richtig gemacht. Wenn ihr den blauen Edelstein dann das vierte Mal in Raum 312 benutzt, startet direkt das UFO-Ende.

Man gab sich beim Remake Mühe und es ist nicht das gleiche UFO-Ende wie im alten Silent Hill 2. Viel Spaß mit den Außerirdischen!

Silent Hill 2 Remake Ende 7: Hund

Ein weiterer Klassiker aus dem 2001er-Original und definitiv mein Lieblingsende. Natürlich auch nicht ganz ernst gemeint.

Auch für dieses Ende müsst ihr ein New Game Plus starten, sprich einmal Silent Hill 2 Remake normal durchspielen.

starten, sprich einmal Silent Hill 2 Remake normal durchspielen. Wenn ihr Silent Hill erreicht und die ersten Monster getötet habt, habt ihr an der Ecke Katz und Neely Big Jake’s Kneipe. Direkt daneben nach Norden ist eine Tierhandlung , die nur im New Game Plus geöffnet ist. Geht rein und lest die Notiz auf den Tresen. Im Hinterzimmer findet ihr dann das abgebrochene Schlüsselteil .

, die nur im New Game Plus geöffnet ist. Geht rein und lest die Notiz auf den Tresen. Im Hinterzimmer findet ihr dann das . Die Tierhandlung neben Big Jakes ist nur im New Game Plus geöffnet. Nachdem ihr mit Maria das Motel durch das hintere Tor verlassen habt, biegt in die Katz Street . Gleich hinter dem ersten Haus rechts auf der Nord-Seite der Straße könnt ihr im New Game Plus einen kleinen Hinterhof durch ein weißes Tor mit einem Knochensymbol betreten. Hier findet ihr den zerbrochenen Knochenschlüssel .

. Gleich hinter dem ersten Haus rechts auf der Nord-Seite der Straße könnt ihr im New Game Plus einen kleinen Hinterhof durch ein weißes Tor mit einem Knochensymbol betreten. Hier findet ihr den . Geht in das Inventar und verbindet den Knochenschlüssel mit dem abgebrochenen Schlüsselteil.

Spielt weiter bis zum Lakeview Hotel. Geht am Ende nicht in Raum 312, sondern eins davor, direkt neben 312, in das Aussichtszimmer. Die Tür schließt ihr mit dem Hundeschlüssel auf und geht rein. Dann startet auch direkt das Hunde-Ende.

Genießt das beste Ende in Silent Hill 2 Remake. Zumindest meiner Ansicht nach. Wuff.

Silent Hill 2 Remake Ende 8: Glückseligkeit

Dies ist das zweite neue Ende, das es nur im Remake von Silent Hill 2 gibt, nicht im Original.

Startet ein New Game Plus , im normalen Spiel könnt ihr dieses Ende nicht erreichen.

, im normalen Spiel könnt ihr dieses Ende nicht erreichen. Wenn ihr zu der Bowlingbahn im West-Teil von Silent Hill kommt, dann habt ihr im New Game Plus hinter dem Tresen im Regal einen kleinen Safe . Diesen öffnet ihr mit dem Code 1887 (alle Schwierigkeitsgrade). Im Inneren findet ihr den rostigen Schlüssel . Macht das gleich, wenn ihr mit Maria in der Gegend auf dem Weg zum Krankenhaus seid, später ist die Haupthalle der Bowlinghalle glaube ich nicht mehr zugänglich.

im West-Teil von Silent Hill kommt, dann habt ihr im New Game Plus hinter dem Tresen im Regal einen kleinen . Diesen öffnet ihr mit dem Code (alle Schwierigkeitsgrade). Im Inneren findet ihr den . Macht das gleich, wenn ihr mit Maria in der Gegend auf dem Weg zum Krankenhaus seid, später ist die Haupthalle der Bowlinghalle glaube ich nicht mehr zugänglich. Diesen Safe müsst ihr in der Bowling-Halle öffnen. Im Krankenhaus kommt ihr im Verlauf des Besuchs in den Garten hinten, wo ein kleines Gartenhaus steht. Ihr könnt durch ein Loch auf der Rückseite rein, drinnen wartet ein Mannequin. Im New Game Plus findet ihr hier eine kleine Schatulle . Sammelt sie ein.

kommt ihr im Verlauf des Besuchs in den hinten, wo ein kleines steht. Ihr könnt durch ein Loch auf der Rückseite rein, drinnen wartet ein Mannequin. Im New Game Plus findet ihr hier eine . Sammelt sie ein. Benutzt im Inventar die Schatulle mit dem rostigen Schlüssel und ihr findet eine Flasche Weiße Claudia .

. Trinkt die Weiße Claudia im Raum 312 des Lakeview Hotel, bevor ihr euch das Videotape anschaut. Das Glückseligkeit-Ende beginnt direkt.

Nun, es ist wohl eine Art Happy End? Nicht wirklich, nehme ich an, aber entscheidet selbst.

Wie ihr alle Enden von Silent Hill 2 Remake in nur zwei Durchgängen erreicht

Ihr müsst Silent Hill 2 Remake nicht achtmal durchspielen, um alle acht Enden zu sehen. Dafür reichen sogar nur zwei Durchgänge, wenn ihr es richtig macht und ein paar Dinge beachtet:

Spielt den ersten Durchgang so, dass ihr das Ende „Im Wasser“ erreicht. Dieses ist das einzige Ende, das einen Gegenstand in New Game Plus freischaltet, den ihr ohne das Ende nicht bekommen würdet.

erreicht. Dieses ist das einzige Ende, das einen Gegenstand in New Game Plus freischaltet, den ihr ohne das Ende nicht bekommen würdet. Startet ein New Game Plus .

. Schaut euch jetzt oben alle Enden an und tut all die Dinge, die für sie nötig sind. Findet bei „Maria“ und „Verlassen“ eine gewisse Balance, es ist ein wenig Glückssache, beide Enden zu bekommen, aber meist klappt es.

Findet bei „Maria“ und „Verlassen“ eine gewisse Balance, es ist ein wenig Glückssache, beide Enden zu bekommen, aber meist klappt es. Wenn ihr das Lakeview Hotel erreicht, nehmt ihr noch NICHT das Buch der verlorenen Erinnerungen aus dem Fundbüro. Mit diesem hättet ihr alle vier Gegenstände für Wiedergeburt und das verhindert alle anderen Enden.

Legt einen Speicherstand an, sobald ihr das Puzzle der Musikbox mit den Figuren und Schlüsseln gelöst habt.

Jetzt könnt ihr Hund, UFO und Glückseligkeit abschließen, indem ihr eines dieser beendet und dann den Spielstand wieder ladet und das nächste angeht.

Nehmt jetzt die Verlorenen Erinnerungen aus dem Fundbüro, aber überschreibt NICHT den Spielstand. Holt euch das Wiedergeburt-Ende.

Ladet den Spielstand und geht weiter bis zum letzten Speicherpunkt vor den beiden Pyramidenköpfen. Legt einen Spielstand an.

Holt euch jetzt die Taluca Lake Postkarte aus dem Safe im Büro des Managers, dann erledigt die Bosskämpfe und ihr bekommt das „Stille“-Ende.

Ladet den letzten Spielstand, holt euch nicht die Postkarte, sondern spielt normal weiter. Rennt durch, wenn Marys Monolog läuft, dann reicht das hoffentlich für das Maria-Ende.

Ladet wieder den Spielstand, dieses Mal lasst ihr aber den Monolog durchlaufen und ihr schaut euch noch mal Marys Foto und Brief an. Da reicht dann hoffentlich für das Verlassen-Ende.

Wenn ihr zu sehr zu Mary oder Maria tendiert habt und das keinen Unterschied mehr macht, braucht ihr leider noch einen dritten, dann aber wirklich letzten Durchgang, um alle Enden in Silent Hill 2 Remake zu sehen.

