Silent Hill 2 Remake auf PC: Technik-Experten kritisieren störende Ruckler

In vielen Spielen, die auf der Unreal Engine 5 basieren, kommt es häufig zu Rucklern. Besonders problematisch sind hier die sogenannten "Traversal Stutters", die auftreten, wenn der Spieler durch die Spielwelt navigiert. Das führt zu spürbaren Einbrüchen in der Bildwiederholrate, die das Spielerlebnis erheblich beeinträchtigen.

Auch die Animationen sind oft nicht flüssig, was das Spielgefühl weiter trübt. Obwohl es einige Ansätze gibt, das Problem zu mindern, bleibt es eine grundlegende Schwäche der Unreal Engine 5, die in vielen Titeln auftritt. Und nun zählt auch Silent Hill 2 Remake dazu, wie Digital Foundry in seiner Analyse der PC-Version herausgefunden hat.

Silent Hill 2 Remake kämpft mit Rucklern

Trotz dieser technischen Probleme biete die PC-Version von Silent Hill 2 einige interessante Features, die über die Konsolenversion hinausgehen. So gibt es beispielsweise dynamische Auflösungsanpassungen und hardwarebeschleunigte Lumen-Reflexionen, die eine bessere Grafikqualität ermöglichen. Diese Features sorgen demnach für beeindruckende visuelle Effekte, wie genauere Spiegelungen und eine realistischere Beleuchtung. Jedoch gibt es auch hier visuelle Mängel, wie etwa das Flimmern von Gras und störende Reflexionseffekte, die den Gesamteindruck trüben.

Die PC-Community hat bereits begonnen, einige dieser Probleme mithilfe von Mods zu beheben. Zum Beispiel wurde eine Mod entwickelt, die die Raytracing-Darstellung verbessert und den "Lumen Denoising"-Fehler behebt. Dennoch bleibt die Frage, warum Spieler auf solche Mods angewiesen sind, um ein reibungsloses Spielerlebnis zu erzielen. Entwicklerstudios wie Bloober Team könnten von der Modding-Community lernen und solche Lösungen in zukünftige Patches integrieren, um das Spielerlebnis zu verbessern.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Ein großes Problem, das jedoch weder durch Mods noch durch Hardwareverbesserungen behoben werden kann, ist das anfangs erwähnte "Traversal Stuttering". Diese Ruckler treten laut Digital Foundry selbst auf den leistungsfähigsten PCs auf und können nicht einfach durch bessere Hardware umgangen werden. Das ist ein grundlegendes Problem der Unreal Engine 5, das einen tieferen Eingriff in die Software erfordert. Auch wenn es Fortschritte in der Shader-Kompilierung gibt, bleiben diese Bewegungsruckler bestehen und stören das Spielerlebnis erheblich.

Selbst auf Konsolen wie der PlayStation 5 sind diese Probleme sichtbar. Während die Ruckler dort weniger ausgeprägt erscheinen, weil die Bildwiederholrate niedriger ist, sind sie dennoch klar vorhanden. Das Absenken der Bildwiederholrate als mögliche Lösung funktioniert zwar in einigen Fällen, führt aber nicht zu einer durchgehend flüssigen Spielerfahrung. Dies zeigt, dass die Unreal Engine 5 mit fundamentalen Problemen zu kämpfen hat, die nicht nur die Performance, sondern auch die Animationen betreffen. Und damit hat auch Silent Hill 2 Remake leider diese Probleme.