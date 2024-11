Silent Hill 2 Remake: Fans enttäuscht von PS5-Pro-Version – Forderungen nach Patch werden lauter

Silent Hill 2 Remake auf der PS5 Pro steht wegen technischer Probleme massiv in der Kritik. Viele Spieler fühlen sich von Entwickler Bloober Team und Publisher Konami im Stich gelassen. Trotz des Erfolgs des Spiels droht der Frust der Community, den Ruf des Remakes nachhaltig zu schädigen.

Spieler frustriert über unspielbaren Zustand

Spieler bemängeln gravierende technische Probleme, darunter Grafikfehler wie Flackern, Framerate-Einbrüche und andere Performance-Probleme. Ein Reddit-Nutzer beschreibt: "Ich kann mich nicht einmal dazu bringen, es in diesem Zustand zu spielen, weil es so ablenkend ist. Ich habe das Gefühl, dass es selbst, wenn ich das Spiel in diesem Zustand spielen würde, im Verlauf nur schlimmer werden würde und ich noch wütender wäre. Also 70 Dollar in den Sand gesetzt, weil es immer noch nicht behoben wurde. Bei dem Tempo, das Konami und Bloober derzeit an den Tag legen, werde ich dieses Spiel wohl erst nach den Feiertagen spielen können …" Bislang gibt es keine Stellungnahme oder Zeitplan für einen Patch, obwohl das Spiel als "Pro Enhanced" beworben wurde.

Konami is completely silent..

by u/Unlucky-Soil-2456 in silenthill Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Fans sind enttäuscht von der "Pro Enhanced"-Version

Auch in sozialen Medien hagelt es Beschwerden. Spieler reagieren sarkastisch: "Ich würde ein paar Screenshots teilen, aber auf der PS5 Pro ist es wirklich schlecht … bringt verdammt nochmal den Patch raus!" Andere kritisieren die vermeintliche Irreführung: Die "Pro Enhanced"-Version spiele schlechter als auf der Standard-PS5, was für viele enttäuschend ist.

I’d share some screenshots but it’s very poor on PS5 pro… drop the patch FFS @BlooberTeam — Northern Wanderers Travel 𝕏 (@NWtravelCFC) November 12, 2024 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Trotz der technischen Mängel feiert das Spiel weiterhin kommerziellen Erfolg. Mit einer Million verkauften Einheiten seit dem 8. Oktober 2024 könnte es das meistverkaufte Silent Hill-Spiel aller Zeiten werden und die Serie wiederbeleben.

It would be better if you released a PS5 Pro patch. — Risa Asakaze (@RisaAsakaze) November 17, 2024 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Die Begeisterung über den Verkaufserfolg wird jedoch von anhaltendem Frust überschattet. Konami und Bloober Team müssen dringend handeln, um das Vertrauen der Fans zurückzugewinnen und die Community zufriedenzustellen. Ein schneller Patch könnte die Community besänftigen und noch die Golden JoyStick Awards für Silent Hill 2 Remake möglich machen. Sie wurden nominiert zum Ultimate Game oft the Year.