Silent Hill 2 Remake: Modding-Chaos erobert den Horror!

Seit dem 8. Oktober 2024 ist Silent Hill 2 Remake endlich verfügbar. Bereits jetzt gibt es schon Seiten voller Mods auf NexusMods, einer beliebten Website, die sich als Plattform für Modder etabliert hat, um ihre Werke für andere zugänglich zu machen. Die Modding-Community ist seit Jahren am Wachsen. Im Fokus liegt meist das Ersetzen von Charakteren, wie Protagonisten oder Sidekicks, mit Figuren aus anderen bekannten Titeln. Da bleibt auch Silent Hill 2 Remake nicht verschont.

Modding-Community voll in Fahrt

Mods können nicht nur das Spielerlebnis verbessern, wie zum Beispiel der Classic Health Indicator, der euch das alte Gesundheitskreuz aus Silent Hill 2 bietet. Nein, es gibt auch Mods, die euer Spiel auf die verrückteste Art und Weise komplett verändern.

So ersetzen Modder jetzt schon James Sunderland durch beliebte Helden wie CJ aus GTA San Andreas, Leon S. Kennedy aus Resident Evil 4 Remake, oder auch 2B aus Nier Automata. Doch nicht nur Protagonisten werden von der Modder-Community ins Visier genommen. Ein Modder hat sich an Marias Makeup vergriffen und auch Pyramid Head wurde kurzerhand durch Thomas, die kleine Lokomotive (Thomas the Tank Engine) ausgetauscht. Dennoch sollte man Mods wohl lieber erst im zweiten Durchlauf nutzen, um das ursprüngliche Spielerlebnis zu bewahren.

Noch lange nicht Schluss

Ähnlich wie damals mit dem Resident Evil 2 Remake ist nun auch Silent Hill 2 zu einem Modding-Favoriten geworden. Schon jetzt haben Spieler neue Ideen, wer als Nächstes den Horror in Silent Hill erleben soll. So haben einige Fans schon den Wunsch nach Big Smoke aus GTA San Andreas für Pyramid Head geäußert. Das Potenzial der Modding-Community ist grenzenlos und könnte zu den kreativsten Mods führen. Dies ist erst der Anfang.

Das Silent Hill 2 Remake ist jetzt schon ein Favorit unter den Moddern. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Modding-Community die Grenzen weiter austestet und noch skurrilere Ideen aufkommen. Welchen Charakter würdet ihr gerne mal durch Silent Hill laufen sehen?