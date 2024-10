Silent Hill 2 Remake - New Game Plus: Kettensäge und neue Enden, aber keine alte Ausrüstung

Silent Hill 2 Remake bietet einen New Game Plus Modus und das macht auch Sinn, denn das Spiel ist darauf ausgelegt, dass ihr es mehrmals durchspielt, um alle Enden sehen zu können. Der New Game Plus Modus funktioniert in Silent Hill 2 aber etwas anders als es sonst bei vielen Spielen der Fall ist, deshalb schaut euch hier an, was ihr beachten solltet.

Um New Game Plus in Silent Hill 2 Remake zu starten, müsst ihr das Spiel einmal durchspielen. Es ist egal, welchen Schwierigkeitsgrad ihr für dieses erste Durchspielen ausgewählt hattet oder welches Ende ihr erreicht habt, er wird auf jeden Fall freigeschaltet.

Ihr könnt dann im Menü „neues Spiel“ als ersten Punkt „New Game +“ auswählen. Alle anderen Optionen stehen auch offen, das heißt, dass wenn ihr das Spiel zuvor auf leicht durchgespielt habt, könnt ihr New Game Plus nun auf mittel oder schwer durchspielen.

Wenn ihr den New Game Plus Modus startet, werdet ihr sehen, dass ihr keinen alten Spielstand wie sonst bei einem solchen Modus üblich auswählen müsst. Der Grund dafür ist, dass ihr keine Waffen oder Ausrüstung übernehmt. Ihr startet also nicht mit allen Heiltränken, Gewehr oder Schrotflinte. Was ihr im Endkampf im letzten Spiel verbraten habt, ist egal, ihr nehmt es nicht mit.

Was ihr aber tun könnt, sind neue Sachen finden und neue Enden freischalten. Es ist noch nicht ganz genau erkundet, was das alles ein wird, aber hier sind ein paar Beispiele:

Blauer Edelstein – Wenn ihr diesen findet und in drei Gebieten benutzt, werdet ihr das UFO-Ende zu sehen bekommen. Dieses gibt es nur im New Game Plus.

Zerbrochener Schlüssel – Das legendäre Hunde-Ende gibt es auch nur im New Game Plus, dafür müsst ihr die Teile des Schlüssels finden, um den Hunde-Schlüssel zu bekommen.

Es gibt einen „Schlüssel der Trauer“, aber im Moment ist noch nicht ganz klar, was er tut. Aber ihr findet ihn nur im New Game Plus.

Das Wiedergeburt-Ende ist auch nur in New Game Plus, dafür braucht ihr zwei besondere Bücher, einen Kelch und Salböl.

Wo diese Gegenstände genau sind und wie ihr sie einsetzt, um die besonderen Enden zu bekommen, das wird gerade noch geklärt, es ist nun mal kein kurzes Spiel. Mehr dazu in Kürze, aber ihr habt schon mal eine Idee, worum es geht.

Die beste Waffe im Spiel: Hier findet ihr die Kettensäge in Silent Hill 2 Remake

Einen wichtigen Unterschied in New Game Plus gibt es bei den Kämpfen: Ihr bekommt eine Kettensäge! Die auch nicht erst irgendwann, oder gut versteckt, sondern gleich am Anfang auf der Straße nach Silent Hill, wenn ihr am Holzlager vorbeikommt. Sie steckt rechts in einem der liegenden Baumstämme und ist als Waffe absurd gut. Ihr könnt jeden normalen Gegner in einer Sekunde zerteilen. Die Kettensäge braucht keine Munition, sprich das Benzin ist nie alle!

In gewisser Weise ist die Kettensäge praktisch ein Cheat für Silent Hill 2 Remake. Wenn ihr das Spiel normal erleben wollt, dann solltet ihr sie einfach im Holz stecken lassen. Solltet ihr aber einfach nur schnell durchwollen, um etwa die Enden freizuschalten, dann gibt es nichts Besseres. Die Kettensäge ist schlicht die beste Waffe im ganzen Spiel. Vergesst nur nicht, die Kettensäge vor dem ersten Kampf auszurüsten.

Sobald es mehr Informationen zu weiteren Details des New Game Plus in Silent Hill 2 Remake gibt, werdet ihr sie hier finden.

