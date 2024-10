Silent Hill 2 Remake: PS5-Update schützt euch vor Spoilern in der italienischen Version

Wer das Remake von Silent Hill 2 spielt, hat es vielleicht schon bemerkt. Es gab ein kleines Update für Bloober Temas neuen Horror-Titel. Doch was hat es mit dem winzigen Patch auf sich? Dieser soll verhindern, dass ihr bereits früh im Spiel mit großen Spoilern konfrontiert werdet.

Italienische Sprachausgabe gerettet!

Die meisten von euch dürfte dieses Problem jedoch gar nicht erst betreffen, denn die Story-Spoiler tauchen nur in der italienischen Sprachversion von Silent Hill 2 Remake auf. Kein Wunder also, dass es um Update 1.003.000 bisher wenig Wirbel und Berichterstattung gab.

Wer den Titel allerdings auf Italienisch spielt, dürfte innerhalb der ersten 30 Minuten bereits über einen unschönen Spoiler in den Untertiteln stolpern. Bevor der Patch den Fehler beseitigte, tauchte der Spoiler in einer Funknachricht auf, die eigentlich undeutlich sein sollte. Leider konnten Spieler diese Nachricht jedoch durch die Untertitelung verstehen. Na ja, und leider enthielt diese Funknachricht nicht nur Kauderwelsch.

Hier wurde ein wichtiger Teil der Geschichte verraten, wie Nutzer in diesem Reddit-Thread schreiben. Muss ich hierfür wirklich eine Spoiler-Warnung rausgeben? Na gut, wenn ihr die Spoiler selbst auf Reddit nachlesen wollt, werdet ihr gespoilert. Überraschtes Pikachu-Gesicht.

Bloober Team wurde jedenfalls von Spielern auf dieses Problem hingewiesen und sorge für eine schnelle Lösung für die unglücklichen Untertitel.

Was der Untertitel-Patzer genau spoilerte, verraten wir euch in dieser Meldung aber nicht! Wir können es auch gar nicht nachprüfen, denn dazu müssten wir den Titel ja auf Italienisch zocken. Ich lerne zwar gerade, kann bisher jedoch nur sagen, wie ich heiße - ich könnte den Spoiler also nicht einmal verstehen, wenn ich ihn sehen würde.

Silent Hill 2 Remake wurde am 8. Oktober 2024 für PC und PS5 veröffentlicht. Das Survival-Horror-Spiel bietet Raytracing und weitere technische Verbesserungen, die für mehr Immersion sorgen. Entdeckt außerdem vergrößerte und neue Gebiete, eine Über-Schulter-Kamera, ein überarbeitetes Kampfsystem und viel mehr.