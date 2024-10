Silent Hill 2 Remake: Super erfolgreicher Steam-Launch macht sogar Resi 2 Konkurrenz

Obwohl Silent Hill 2 Remake erst morgen offiziell erscheint, gibt es schon jetzt erste Rezensionen. Wie kann das sein? Nun ja, Entwickler Bloober Team und Publisher Konami bieten in der Deluxe Edition den Advanced Access an, den Titel noch vor dem Release zu zocken. Die Spieler, die diese Version gekauft haben, sind zumindest sehr zufrieden mit dem Remake.

Horror-Klassiker wird zum modernen Meisterwerk

Morgen erscheint das Remake des Horror-Klassikers Silent Hill 2. Und so wie die Rezensionen schon jetzt auf Steam aussehen, dürfte der offizielle Launch ein voller Erfolg werden. Zum Zeitpunkt der Artikelerstellung haben 3.496 Spieler den Titel bewertet. Insgesamt gibt es 96 Prozent positive Bewertungen.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

In der Wertung mit den meisten Interaktionen schreibt der Spieler: "Ich hätte nicht geglaubt, dass es möglich ist, die Perfektion noch zu verbessern, aber trotz des immensen Drucks, unter dem das Bloober-Team stand, haben sie es geschafft! Das Remake von Silent Hill 2 ist ein Meisterwerk."

"Es bietet neue QOL- und Zugänglichkeits-Features, verbesserte Gameplay-Elemente und Kämpfe, einen aktualisierten OST (ebenfalls vom selben Komponisten, der den Soundtrack des Originalspiels komponiert hat), neue und aktualisierte Story-Elemente (einschließlich eines neuen Endes), neue Wege, Rätsel anzugehen, eine offenere Welt in Silent Hill zu erkunden und so vieles mehr", schreibt er.

Am Ende fügt er noch eine wichtige Sache hinzu: "Aber am wichtigsten ist, dass es im Kern immer noch dasselbe Silent Hill-Spiel ist, in das wir uns vor über 20 Jahren verliebt haben."

Da spricht der Nutzer tatsächlich eine wichtige Sache an, denn Bloober hatte tatsächlich sehr große Gruselfußstapfen auszufüllen. Und das erstmals veröffentlichte Material zum Spiel ließ Fans von Silent Hill 2 nicht gerade Freudensprünge machen, da es nicht authentisch und qualitativ hochwertig genug wirkte.

Dass Silent Hill 2 jetzt mit einer so großartigen Wertung auf Steam dasteht, ist also nichts, was Spieler von Beginn an erwartet haben. Inzwischen kann sich der Titel sogar mit Capcoms Resident Evil 2 Remake messen, das innerhalb der ersten Tage ebenfalls eine 96%-Wertung der Spieler erhielt. Mal sehen, wie sich Silent Hill 2 Remake noch entwickelt, wenn es morgen erscheint.