Silent Hill 2 Remake zwischen Nostalgie und Innovation – So gut sieht ein Bosskampf jetzt aus

Der Horror-Survival-Klassiker Silent Hill 2 kehrt am 8. Oktober 2024 als Remake auf die PS5 und PC zurück. Bloober Teams Creative Director Mateusz Lenart und Chefautor Andrzej Mądrzak stellen in einer neuen Episode von PlayStation Underground die neue Gestaltung von Brookhaven Hospital vor und geben Einblicke, wie sie das Original neu in Silent Hill 2 Remake aufleben lassen.

!Spoiler Alert! Ihr lest diesen Artikel auf eigene Gefahr. In diesem Artikel gehen wir auf Handlungen der Story sowie mögliche Gegner ein.

Die Treue zum Original bewahren

Konami und Bloober Team war es besonders wichtig, die Handlung des Originals von Silent Hill 2 zu respektieren. Um besonders auf die emotionalen Aspekte der Charaktere einzugehen, nutzten sie Full-Body-Motion-Capture. Und auch, um die Bewegungen der Charaktere natürlich darstellen zu lassen.

So sprach Mateusz über die Produktion mit Luke Roberts, dem Schauspieler für James, welcher bei einer Aufnahme fast gestolpert sei. Die Bewegung passte so gut zu James' Unbeholfenheit, dass sie sich entschieden, diese Bewegung in die Szene zu integrieren. Durch interessante Kameraführung in den Cutscenes wollten die Entwickler gewisse Gefühle in Spielern gegenüber den Charakteren wecken, wie etwa ein misstrauisches Gefühl gegenüber Laura. Aber auch, um die Naivität, die James in der Szene ausstrahlen sollte, zu verdeutlichen.

"Wir dachte darüber nach, ob wir die Szene glaubwürdiger machen sollen. Aber nein, es ist genau so gewollt. Es zeigt perfekt die Lage, in welcher sich James' Verstand zu diesem Zeitpunkt befindet – verzweifelt", erläutert Mateusz Lenart.

Erweiterte Sichtweisen: Mehr Freiheit im Gameplay

Der Bossfight gegen "Flesh Lip" im Brookhaven Krankenhaus sollte dem Original treu bleiben. Statt zwei Gegnern, die nur an der Decke bleiben, gibt es nun einen dynamischen Gegner. Dieser Feind kann sich nun von der Decke herabhängen lassen, aber auch zu euch auf den Boden kommen. Die Entwickler wollten bei dem Kampf den gesamten Raum nutzen. Im Spiel wird eine Über-die-Schulter-Perspektive gewählt, anstelle der sonst üblichen fixierten Ansicht im Original.

Sie entschieden sich, den Kampf durch die neue Kameraperspektive zu erweitern. Durch diese Änderung kann sich der Spieler nun freier bewegen. Auch im Kampf sollte sich etwas ändern, so setzten sie mehr auf Nahkampf-Aspekte. Im Original von 2001 war James noch komplett auf seine Schusswaffen in diesem Kampf angewiesen. Sicherlich wollten die Entwickler auch ihren eigenen Touch ins Spiel bringen und fügten erweiterte Phasen zu den Bosskämpfen hinzu – da wird Flesh Lip sicher nicht der einzige Gegner mit Änderungen bleiben.

Am 8. Oktober 2024 ist es dann endlich so weit, und James stellt sich seinen Albträumen. Wie findet ihr die Erweiterungen von Bloober Team mit den Phasen der Bossgegner? Langweilig oder ein interessanter Ansatz?